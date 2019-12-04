Головна Новини
4 грудня • оновлено в 13:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Десятки потерпілих, серед них пожежники: нові фото й подробиці вогняного армагеддону в Одесі

6.8т
Читати матеріал російською

Десятки людей постраждали через масштабну пожежу в центрі Одеси вранці 4 грудня.

Всі подробиці про пожежу читайте тут.

Станом на 11:40 співробітники ДСНС не можуть загасити полум'я в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25. Вогонь охопив уже чотири поверхи з шести, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця НП (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Десятки потерпілих, серед яких викладачі та учні, відвезла швидка допомога. Також отримали пошкодження щонайменше два пожежники.

Наразі до місця пожежі прибувають все нові машини швидкої.

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 4 грудня в одеському коледжі спалахнула величезна пожежа. Цієї миті в будівлі перебували сотні людей. Через пожежу тролейбусні маршрути №1, 3, 5, 7, 9 і 14 не функціонують, тролейбус №10 прямує тільки до вокзалу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
1
Смішно
1
Цікаво
16
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
лучше бы сгорела юридическая академия кивалова! этот рассадник зла, коррупции и никчемности!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги