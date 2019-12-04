Десятки потерпілих, серед них пожежники: нові фото й подробиці вогняного армагеддону в Одесі

Десятки людей постраждали через масштабну пожежу в центрі Одеси вранці 4 грудня.

Всі подробиці про пожежу читайте тут.

Станом на 11:40 співробітники ДСНС не можуть загасити полум'я в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25. Вогонь охопив уже чотири поверхи з шести, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця НП (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Десятки потерпілих, серед яких викладачі та учні, відвезла швидка допомога. Також отримали пошкодження щонайменше два пожежники.

Наразі до місця пожежі прибувають все нові машини швидкої.

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Масштабна пожежа в одеському коледжі

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 4 грудня в одеському коледжі спалахнула величезна пожежа. Цієї миті в будівлі перебували сотні людей. Через пожежу тролейбусні маршрути №1, 3, 5, 7, 9 і 14 не функціонують, тролейбус №10 прямує тільки до вокзалу.

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