Суд визначився з покаранням для капітана затонулого біля Одеси танкера Delfi

Капітана танкера Delfi, затонулого на пляжі Одеси, засудили до року обмеження волі, але звільнили від покарання, призначивши випробувальний термін в один рік.

Рішення 6 серпня ухвалив Приморський райсуд Одеси, взявши до уваги каяття обвинуваченого і його активне сприяння розкриттю злочину, повідомляється на сайті пресслужби суду.

Капітана звинуватили в порушенні правил безпеки руху й експлуатації водного транспорту, що спричинило тяжкі наслідки.

"Капітан порушив правила безпеки мореплавання, а також міжнародні вимоги до мінімального складу екіпажу. Він стояв без вантажу на якорі в Одеській банці за межами територіальних вод України в очікуванні поповнення суднових запасів: провізії, масла, палива – а також розпоряджень судновласника. Екіпаж судна складався з трьох осіб замість п'яти мінімально необхідних", – йдеться в повідомленні.

Також капітан не врахував попередження про погіршення погодних умов і не вжив необхідних заходів, щоб не допустити дрейфу.

Через це в ніч із 13 на 14 листопада судно почало дрейфувати на північний захід від порту "Південний" і 22 листопада сіло на мілину біля пляжу "Дельфін" в Одесі.

Такі дії капітана поставили під загрозу життя членів екіпажу. Двоє інших моряків не мали потрібної кваліфікації, нормально не їли кілька місяців, не знали, де на судні зберігаються рятувальні засоби, не були підготовлені до надзвичайних ситуацій.

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