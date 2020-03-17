Де купити захисні маски в Одесі: оприлюднено список аптек

Телеграм-канал одеської мерії, який інформує про боротьбу з коронавірусом, оприлюднив список аптек, де можна купити захисні маски.

Медичні марлеві маски в даний момент, в достатній кількості, є в муніципальних аптеках КП "Одесфарм". Про це повідомили на офіційному сайті Одеської міськради. Ось адреси і телефони аптек:

Аптека №1, вул. М'ясоєдовська, 32, (МЛ №1), 788-28-72, 788-10-03

Аптека №2, вул. Дворянська, 10, (центр Рєзніка), 788-09-06

Аптечний пункт №1, вул. Жуковського, 30 (Медичний центр КП), 722-51-33

Аптечний пункт №2, вул. Космонавтів, 11/13, (ПБ №7), 709-95-69

Аптечний пункт №4, пр-т. Добровольського, 67, (ДМП №2), 706-43-56

Аптечний пункт №5, вул. Паустовського, 21 (ЖК №14), 770-93-17

Аптечний пункт №6, вул. Левітана, 62, (ЦПМСД №4), 788-28-97

Аптечний пункт №7, вул. Червонослобідська, 36, 783-13-10

Аптечний пункт №9, вул. Торгова, 29/31, (ЦПМСД №14), 788-97-98

Аптечний пункт 10, пров. Обсерваторний, 8, (ЦПМСД №2), 788-92-15

Аптечний пункт №11, вул. Болгарська, 38, (МП №1), 793-90-92

Аптечний пункт №12, вул. 43 Лінія, 17 (ЦПМСД №18 амбулаторія), 771-04-43

Аптечний пункт №13, вул. Ак. Гаркавого, 2, (ЦПМСД №10), 788-17-75

Аптечний пункт 15, вул. Ак. Філатова, сьомий, (ДМП №6), 796-95-10

Аптечний пункт №16, вул. Академічна, 14 (ЖК №5), 702-72-05

Аптечний пункт №17, вул. Ат. Чепіги, 54, (ЦПМСД №7), 788-10-04

Аптечний пункт №18, вул. Давида Ойстраха, 7, (ЦПМСД №28), 771-14-13

Також в мерії відзначили, що в цих аптеках в наявності є всі необхідні медикаменти.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, метро Києва згідно з рішенням Кабінету міністрів України зупинило роботу з 17 березня, а наземний транспорт змінив правила в зв'язку з карантином в Україні через коронавируса.

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