Головна Новини
18 лютого • оновлено в 15:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

"Чиновники, вам не соромно?" Мережу обурило відео з дитячої лікарні на Одещині

618
Читати матеріал російською

Мережу шокувало відео з палати дитячого інфекційного відділення Ананьївської районної лікарні.

Відео розмістила місцева жителька, чия сестра потрапила в лікарню з дитиною, пише OBOZREVATEL (щоб подивитися відео і фото, доскрольте сторінку до кінця).

Жахливі умови в Ананьївській лікарні

Жахливі умови в Ананьївській лікарні

Facebook Анни Скогореви

На відео помітно, що на стінах палати обвалилася штукатурка, самі ліжка – з величезними дірками, а в корпусах присутній різкий, неприємний запах.

Новини
Таргани в ліках: пацієнти показали моторошні умови в лікарні на Херсонщині

"Це ми так в Європу йдемо", – з сумом констатує автор ролика.

Пізніше жінка подякувала медичним працівникам за ставлення до сестри та професіоналізм.

"І мені дійсно дуже шкода, що їм доводиться працювати в таких умовах. Звернутися потрібно до чиновників: "Вам не соромно?!", – повідомила авторка ролика.

У коментарях під постом люди висловили обурення цією ситуацією:

"Зеленського туди поспати!", "Який жах!", "Дореформувалися", "Сором і ганьба! Главрача звільнити без зарплати, а чиновників вище – в тюрму!", "У нас майже всі лікарні в такому стані", "Скоро і тих лікарень не буде, нова влада працює", – пишуть люди.

Жахливі умови в Ананьївській лікарні

Жахливі умови в Ананьївській лікарні

Facebook Анни Скогорева

Жахливі умови в Ананьївській лікарні

Жахливі умови в Ананьївській лікарні

Facebook Анни Скогорева

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Одеса
Теги
хвороба новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги