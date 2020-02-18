"Чиновники, вам не соромно?" Мережу обурило відео з дитячої лікарні на Одещині

Мережу шокувало відео з палати дитячого інфекційного відділення Ананьївської районної лікарні.

Відео розмістила місцева жителька, чия сестра потрапила в лікарню з дитиною, пише OBOZREVATEL (щоб подивитися відео і фото, доскрольте сторінку до кінця).

Жахливі умови в Ананьївській лікарні Facebook Анни Скогореви

На відео помітно, що на стінах палати обвалилася штукатурка, самі ліжка – з величезними дірками, а в корпусах присутній різкий, неприємний запах.

"Це ми так в Європу йдемо", – з сумом констатує автор ролика.

Пізніше жінка подякувала медичним працівникам за ставлення до сестри та професіоналізм.

"І мені дійсно дуже шкода, що їм доводиться працювати в таких умовах. Звернутися потрібно до чиновників: "Вам не соромно?!", – повідомила авторка ролика.

У коментарях під постом люди висловили обурення цією ситуацією:

"Зеленського туди поспати!", "Який жах!", "Дореформувалися", "Сором і ганьба! Главрача звільнити без зарплати, а чиновників вище – в тюрму!", "У нас майже всі лікарні в такому стані", "Скоро і тих лікарень не буде, нова влада працює", – пишуть люди.

Жахливі умови в Ананьївській лікарні Facebook Анни Скогорева

Жахливі умови в Ананьївській лікарні Facebook Анни Скогорева

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали страшні умови в лікарнях Дніпра.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!