Чиновники міськради Одеси попалися на корупційній схемі: опубліковані фото

В Одесі під час отримання хабара затримали головного спеціаліста управління комунальної власності. Жінка вимагала у підприємців гроші за продовження договорів оренди приміщень.

Про це повідомили в управлінні стратегічних розслідувань в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Вимагання носило системний характер. А чиновниця попалася при отриманні останнього траншу хабара в розмірі 5 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання до 7 років в'язниці з конфіскацією майна.

Чиновники міськради Одеси попалися на корупційній схемі Управління стратегічних розслідувань

Чиновники міськради Одеси попалися на корупційній схемі Управління стратегічних розслідувань

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі колишнього чиновника Малиновської райадміністрації, який при отриманні хабара побив співробітницю міліції, не могли засудити 10 років. У підсумку йому вдалося уникнути покарання через закінчення терміну давності справи.

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