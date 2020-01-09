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9 січня • оновлено в 13:19
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Чиновники міськради Одеси попалися на корупційній схемі: опубліковані фото

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В Одесі під час отримання хабара затримали головного спеціаліста управління комунальної власності. Жінка вимагала у підприємців гроші за продовження договорів оренди приміщень.

Про це повідомили в управлінні стратегічних розслідувань в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Вимагання носило системний характер. А чиновниця попалася при отриманні останнього траншу хабара в розмірі 5 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання до 7 років в'язниці з конфіскацією майна.

Чиновники міськради Одеси попалися на корупційній схемі

Чиновники міськради Одеси попалися на корупційній схемі

Управління стратегічних розслідувань

Чиновники міськради Одеси попалися на корупційній схемі

Чиновники міськради Одеси попалися на корупційній схемі

Управління стратегічних розслідувань

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі колишнього чиновника Малиновської райадміністрації, який при отриманні хабара побив співробітницю міліції, не могли засудити 10 років. У підсумку йому вдалося уникнути покарання через закінчення терміну давності справи.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси хабар
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