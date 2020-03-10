Російська співачка Юлія Чичеріна, якій заборонено в'їзд в Україну через підтримку бойовиків так званих "ДНР/ЛНР", заявила, що побувала в Одесі.

Про це виконавиця повідомила на своїх сторінках в Facebook і Instagram.

Чичеріна опублікувала селфі на тлі нічного моря (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Одеса-мама зустрічає плюсовій погодою, свіжим морським бризом і важливими зустрічами. Проводимо рекогносцировку до акцій, присвяченим 2-го травня. PS До Одеси по морю грузинські контрабандисти, як виявилося, беруть набагато дешевше, ніж українські прикордонники – тому з метою економії, вирішили добиратися до району Чорноморки-Совіньона на їх баркасах. Трохи, звичайно, качало, але в цілому терпимо. Зворотньо, обіцяли, буде легше. (Решту коштів від спецоперації вкладемо в одеській опір, часи настають неспокійні), – написала .росиська співачка в своєму пості.

Офіційної реакції СБУ і прикордонників на цю інформацію поки немає.

Чичеріна заявила, що нелегально прибула до Одеси з контрабандистами Юлія Чичеріна / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, поділилася фото з аеропорту "Бориспіль". СБУ і Держприкордонслужба назвали знімок "провокацією".

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