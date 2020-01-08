Був з гвинтівкою: з'явилося відео з чоловіком, який влаштував НП в аеропорту Одеси

Поліція Одеси опублікувала відео з неадекватом, який на автомобілі збив шлагбаум в аеропорту і повідомив про закладену бомбу в пасажирському терміналі.

Дебошира негайно затримали. Ним виявився 26-річний одесит. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У мікроавтобусі хлопця з написом "Совість" на куртці знайшли пневматичну гвинтівку з оптичним прицілом.

Чоловік був з гвинтівкою: з'явилося відео ПП в аеропорту Одеси od.npu.gov.ua

Зараз з "мінером" працюють поліцейські. Відкрито кримінальне провадження по ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі невідомий на мікроавтобусі заїхав на територію аеропорту, збивши шлагбаум, а після увірвався в термінал і закричав про закладену там бомбу. З аеропорту довелося евакуювати пасажирів і персонал.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся