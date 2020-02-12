Бус перекинувся, на дорозі труп: в Одесі відбулися дві жорстких ДТП. Відео

Відразу дві жорстких ДТП сталися в Одесі 12 лютого. В одній аварії загинув пішохід.

Смертельна ДТП сталася близько 18-ї години в Київському районі міста біля кінотеатру "Золотий Дюк". На вулиці Академіка Глушка вантажівка MERCEDES-BENZ AXOR на смерть збила літнього чоловіка. Відео наслідків трагедії опублікував Telegram-канал XYDESSA (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Подробиці події і особа загиблого з'ясовуються.

Ще одна серйозна аварія сталася в іншому районі Одеси. На вулиці Отамана Головатого в районі Пересипу перекинувся мікроавтобус, а ще дві машини вилетіли на тротуар. Всього учасниками ДТП стали 5 транспортних засобів. Троє осіб постраждали, пише Odessa.online.

В Одесі в ДТП перекинувся мікроавтобус Odessa.online

В Одесі в ДТП перекинувся мікроавтобус Odessa.online

В Одесі в ДТП перекинувся мікроавтобус Odessa.online

В Одесі в ДТП перекинувся мікроавтобус Odessa.online

Відео наслідків зіткнення на Отамана Головатого також опублікував Telegram-канал XYDESSA.

Крім того, Dumskaya повідомляє в своєму Telegram-каналі про ще дві аварії в районі Пересипу. У сукупності ці три події повністю заблокували рух транспорту на Отамана Головатого. Станом на 19 годину там утворилася гігантська пробка, про що свідчать дані електронних карт.

Через декілька ДТП в Одесі утворилися гігантські пробки

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна людина загинула, двоє були травмовані в смертельній ДТП на околиці Одеси вночі 31 січня. На Об'їзній дорозі автомобіль Opel вискочив на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фурою. Водій легковика загинув на місці.

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