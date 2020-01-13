Була б біда: Одеську область врятували від серйозної екологічної НП

В Одеській області вранці 13 січня задимився вагон вантажного потяга з 50 тоннами сірки.

Задимлення мішків із сіркою трапилося внаслідок взаємодії з вологою, яка потрапила всередину вагона під час руху поїзда. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

На Одещині задимився вагон із 50 тоннами сірки ДСНС у Одеській області

О 9:45 в Службу порятунку "101" надійшла інформація про те, що в райцентрі Подільск на однойменній залізничній станції клубочиться дим із вагона вантажного поїзда.

Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що волога, яка потрапила всередину під час руху транспортного засобу, зумовила задимлення мішків із сирою сіркою.

Вагон був екстрено відбуксований на тупикову гілку за 500 м від станції.

"Фахівці ДСНС у засобах індивідуального захисту органів дихання та зору розвантажили мішки, які виділяли дим, загальною вагою 50 тонн", – повідомили в пресслужбі.

Приблизно об 11:00 задимлення вдалося ліквідувати. Станом на 14:00 показники складу повітря й радіаційного фону в місті Подільськ перебувають у нормі.

На Одещині задимився вагон із 50 тоннами сірки ДСНС в Одеській області

На Одещині задимився вагон із 50 тоннами сірки ДСНС в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі трапилося жорстке ДТП: поїзд зіткнувся з вантажівкою.

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