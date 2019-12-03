Буде гірше: з'явився сумний прогноз щодо танкера, який розбився біля Одеси

Під час підйому танкера "Делфі", який зазнав аварії біля берегів Одеси 22 листопада, нафтопродукти, що залишилися на судні, можуть вилитися в море. Скільки їх – нікому невідомо.

Зараз екологи не фіксують перевищення допустимих норм вмісту нафти в морській воді – корабель огороджено сорбувальними бонами, але ситуація може змінитися. Про це розповіли на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій Одеської міськради, – передає видання Odessa.online.

Крім того, стало відомо, що знайшовся власник танкера. Він пообіцяв забрати його з міського пляжу "Дельфін" за два тижні.

З'явився сумний прогноз щодо танкера, який розбився біля Одеси

З'явився сумний прогноз щодо танкера, який розбився біля Одеси

З'явився сумний прогноз щодо танкера, який розбився біля Одеси

З'явився сумний прогноз щодо танкера, який розбився біля Одеси

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відразу після аварії танкера "Делфі" біля берегів Одеси вміст нафтопродуктів у Чорному морі перевищив норму в 157 разів.

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