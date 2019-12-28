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28 грудня • оновлено в 16:13
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Біля одеського ринку "7 кілометр" насмерть збили пішохода

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На трасі під Одесою насмерть збили пішохода. Трагедія сталася вранці 28 грудня в Овідіопольському районі біля промринку "7 кілометр".

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Chevrolet Aveo наїхав на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Його особа встановлюється.

Біля одеського ринку "7 кілометр" насмерть збили пішохода

Біля одеського ринку "7 кілометр" насмерть збили пішохода

od.npu.gov.ua

Біля одеського ринку "7 кілометр" насмерть збили пішохода

Біля одеського ринку "7 кілометр" насмерть збили пішохода

od.npu.gov.ua

Біля одеського ринку "7 кілометр" насмерть збили пішохода

Біля одеського ринку "7 кілометр" насмерть збили пішохода

od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 28 грудня гонка двох іномарок в Одесі призвела до масштабної аварії. Подія трапилася на Тирасполському шосе і обернулося розбитим авто і травмами для випадкового водія, що проїжджав поруч.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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