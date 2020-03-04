Біля одеського ринку "7 кілометр" 4 березня фура, яка везла контейнер, вилетіла з дороги. Причіп перекинувся.

Про це повідомили в телеграм-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зовсім поруч з місцем ДТП на зупинці стояло кілька людей. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Обставини події з'ясовує поліція.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі після зіткнення з фурою легковик перекинувся з моста. Двох жінок, пасажирок автомобіля "ВАЗ", з травмами доставили до лікарні.

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