Головна Новини
4 березня • оновлено в 21:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Біля одеського "7 кілометра" фура без гальм вилетіла з дороги. Відео

973
Читати матеріал російською

Біля одеського ринку "7 кілометр" 4 березня фура, яка везла контейнер, вилетіла з дороги. Причіп перекинувся.

Про це повідомили в телеграм-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зовсім поруч з місцем ДТП на зупинці стояло кілька людей. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Обставини події з'ясовує поліція.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі після зіткнення з фурою легковик перекинувся з моста. Двох жінок, пасажирок автомобіля "ВАЗ", з травмами доставили до лікарні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги