Біля Одеси знову трапилася НС через танкер "Делфі". Відео
В Одесі знову трапився розлив нафтопродуктів із затонулого танкера "Делфі" (Delfi), який наприкінці серпня майже підняли з води.
Про це повідомив глава Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на сторінці у Facebook, яку веде пресслужба відомства. А очевидці виклали в мережу відео розливу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що 3 вересня фахівці Держеколінспекції Одеської області, обстежуючи акваторію біля затонулого судна, помітили плями та сіру плівку сріблястого кольору, загальною площею 70 квадратних метрів.
Пізніше лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормованих значень гранично допустимих концентрацій у 5,8 раза. Показник становив 0,29 мг/дм³.
"Для оперативного усунення забруднення представниками Одеської філії ДП "АМПУ" було проведено невідкладні роботи біля підтопленого танкера із застосуванням сорбенту", – йдеться у повідомленні.
У Держекоінспекції підкреслили, що витік нафтопродуктів трапився через те, що з судном продовжують проводити роботи щодо його підняття і стабілізації. Водночас відомство зможе підрахувати збитки за завдану шкоду довкіллю лише після того, як Delfi остаточно приберуть із акваторії Чорного моря.
(Джерело відео: Telegram-канал "Одеса как она есть")
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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