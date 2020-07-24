Біля Одеси трапилася нова НС через танкер "Делфі". Фото

Із затонулого біля Одеси танкера "Делфі" вранці 24 липня трапився черговий масштабний розлив палива.

Площа плями на поверхні моря становила майже 7,5 тис. квадратних метрів. Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов, передає "Думська".

Як пояснив чиновник, бонові загородження не змогли запобігти розливу. Їх неправильно встановлено, через що вони опускаються під воду і пропускають верхній її шар із плівкою.

З "Делфі" в море знову вилилося паливо

Зазначається, що танкер готують до другої спроби підйому, яку збирається зробити судновласник. До "Делфі" вже підігнали плавучий кран, щоб за його допомогою заводити сталеві троси.

Водночас, йдеться в повідомленні, адміністрація морських портів України оголосила тендер із обрання підрядника, який займеться підйомом танкера. Послуги оцінили майже в 25 мільйонів гривень – пізніше ці гроші планують стягнути з власника затонулого судна.

Площа плями на поверхні моря становила майже 7,5 тис. кв. м

Тендерні пропозиції прийматимуть до 28 серпня, а сам аукціон відбудеться 5 жовтня. Прибрати танкер переможець повинен до кінця 2020 року. Планується, що після цього "Делфі" відбуксують до Чорноморська.

Розлив палива з "Делфі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в ніч на 22 липня в море знову витекли нафтопродукти із затонулого танкера "Делфі" (Delfi).