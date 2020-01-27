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27 січня • оновлено в 10:41
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Автобус з людьми і кілька авто потрапили в смертельну ДТП на Одещині. Відео

1.4т
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Під Одесою на київській трасі поблизу селища Дачне 27 січня сталася масштабна ДТП за участю рейсового автобуса "Автолюкс", декількох легковиків і вантажівок. Всього, за інформацією поліції, зіткнулися 11 транспортних засобів.

Як повідомили в пабліку "Одесса как она есть", водій автобуса загинув, одна пасажирка постраждала. Також водія одного з легкових авто в тяжкому стані забрала "швидка" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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За інформацією очевидців, причинами аварії став густий туман і ожеледиця.

Обставини події встановлюються.

Автобус з людьми і кілька авто потрапили в смертельну ДТП на Одещині

Автобус з людьми і кілька авто потрапили в смертельну ДТП на Одещині

Національна поліція

Автобус з людьми і кілька авто потрапили в смертельну ДТП на Одещині

Автобус з людьми і кілька авто потрапили в смертельну ДТП на Одещині

Національна поліція

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , смертельна ДТП трапилася на трасі Одеса-Рені в районі села Утконосівка в умовах сильного туману. Вантажівка Ford на смерть збила пішохода, а після лоб в лоб врізлася в легковий автомобіль.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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