Автобус з людьми і кілька авто потрапили в смертельну ДТП на Одещині. Відео

Під Одесою на київській трасі поблизу селища Дачне 27 січня сталася масштабна ДТП за участю рейсового автобуса "Автолюкс", декількох легковиків і вантажівок. Всього, за інформацією поліції, зіткнулися 11 транспортних засобів.

Як повідомили в пабліку "Одесса как она есть", водій автобуса загинув, одна пасажирка постраждала. Також водія одного з легкових авто в тяжкому стані забрала "швидка" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією очевидців, причинами аварії став густий туман і ожеледиця.

Обставини події встановлюються.

Автобус з людьми і кілька авто потрапили в смертельну ДТП на Одещині Національна поліція

Автобус з людьми і кілька авто потрапили в смертельну ДТП на Одещині Національна поліція

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , смертельна ДТП трапилася на трасі Одеса-Рені в районі села Утконосівка в умовах сильного туману. Вантажівка Ford на смерть збила пішохода, а після лоб в лоб врізлася в легковий автомобіль.

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