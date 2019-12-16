Авто встало дибки: під Одесою п'яний водій влаштував каскадерське ДТП. фото

Справжня каскадерська ДТП трапилася у місті Ізмаїл Одеської області вночі 16 грудня. Нетверезий водій на іномарці врізався у стовп, поставивши свою машину дибки.

Як повідомили правоохоронці, що працювали на оформленні аварії, за кермом автомобіля Opel Vectra перебував 28-річний водій, який, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням і зніс лінію електроопори, пише Bessarabiainform.

Під Одесою п'яний водій влаштував каскадерську ДТП bessarabiainform

Під Одесою п'яний водій влаштував каскадерську ДТП bessarabiainform

Як з'ясувалося, водій був п'яний і дивом не постраждав. А ось для транспортування на штрафмайданчик "постраждалого" авто довелося викликати евакуатор.

Під Одесою п'яний водій влаштував каскадерську ДТП bessarabiainform

Під Одесою п'яний водій влаштував каскадерську ДТП bessarabiainform

Під Одесою п'яний водій влаштував каскадерське ДТП bessarabiainform

Відповідати порушнику доведеться по ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння). Йому загрожує великий штраф, розмір якого встановить суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня в районі села Олександрівка під Одесою трапилася серйозна ДТП за участю рейсової маршрутки. Легковий автомобіль врізався в автобус, в результаті чого постраждали кілька людей. Автомобіль Hyundai вискочив на зустрічну смугу і лоб у лоб вдарив автобус, який прямував з Одеси до Чорноморська по маршруту №25.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!