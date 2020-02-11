Авто розірвало: на Одещині легковик потрапив у жахливу ДТП з фурою. Відео

Під Одесою поблизу села Малодолинське трапилася жахлива ДТП за участю легковика та фури.

Про це повідомили в Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На опублікованому відео видно, що внаслідок аварії в легкового автомобіля знесло половину корпусу. Про жертви й потерпілих інформації поки немає.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одна людина загинула, двоє травмовані в смертельній ДТП на околиці Одеси. Автомобіль Opel вискочив на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фурою.

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