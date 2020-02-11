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11 лютого • оновлено в 17:27
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Авто розірвало: на Одещині легковик потрапив у жахливу ДТП з фурою. Відео

1.8т
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Під Одесою поблизу села Малодолинське трапилася жахлива ДТП за участю легковика та фури.

Про це повідомили в Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Автобус із людьми та кілька авто потрапили у смертельну ДТП на Одещині. Відео

На опублікованому відео видно, що внаслідок аварії в легкового автомобіля знесло половину корпусу. Про жертви й потерпілих інформації поки немає.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одна людина загинула, двоє травмовані в смертельній ДТП на околиці Одеси. Автомобіль Opel вискочив на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фурою.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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