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1 грудня • оновлено в 22:17
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В Одесі вирішили продати Boeing-737 і танкер Delfi: ціна питання

1.4т
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Турецький Boeing 737, аварійно сів в аеропорту " Одеса " 21 листопада, продається "не дуже дорого". За авіалайнер продавець хоче всього 100 тисяч євро.

Інформація про це з'явилася на одному з сайтів приватних оголошень. Як пише автор оголошення, літаку всього 12 років, він "трохи біт", зате "не фарбовані".

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"Продам літак Boeing 737-800. Легке б / у, майже 12 років. Трохи біт, але не фарбований. Made in USA. Літак трохи втомився від Turkish Airlines, тому захотів залишитися у матусі, так що продаю виключно своїм, за недорого і тільки кешем. Торг має місце бути ", – написав автор оголошення.

В Одесі продається аварійний Boeing 737

В Одесі продається аварійний Boeing 737

olx.ua (скрін)

В Одесі продається аварійний Boeing 737

В Одесі продається аварійний Boeing 737

Facebook Максима Болдіна

Вартість пасажирського Boeing продавець оцінив в 100 тисяч євро.

Крім аварійного авіалайнера на сайті продажів також пропонується до покупки танкер DELFI, який зазнав аварії біля одеського узбережжя 21 листопада.

В Одесі продається аварійний танкер

В Одесі продається аварійний танкер

olx.ua (скрін)

Судно знаходиться в історичній частині міста, а на борту – побутова техніка. Затонуле судно з одеського узбережжя покупцеві пропонують забрати самовивозом.

В Одесі продається аварійний танкер

В Одесі продається аварійний танкер

7 канал

"Продам танкер, який розташований в історичній частині міста - на пляжі" Дельфін ". Состояние хорошее, на фото все видно. Без пального, без екіпажу, поки з побутовою технікою. Самовивіз ", – сказано в оголошенні.

Цілий, але трохи аварійний, танкер обійдеться покупцеві всього в 189 тисяч доларів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада, в аеропорту Одеси сталася велика НП. При посадці не відкрилося шасі у лайнера, що прямував рейсом Стамбул-Одеса. Літак здійснив аварійну посадку і на добу заблокував роботу Одеського аеропорту.

В цей же день танкер "Делфі" під молдавським прапором, який потрапив в сильний шторм біля берегів Одеси 21 листопада, прибило до хвилеріза одеського пляжу "Дельфін", де він практично затонув.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси аварія
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