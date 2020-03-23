Одеський аеропорт з 24 березня повністю припиняє свою роботу через коронавірус. Втім, як і всі повітряні гавані країни, крім "Борисполя".

Про це у себе в Twitter повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Згідно з рішенням уряду, завтра (24 березня) з 12:00 громадянам заборонено залишати Україну з туристичною метою. Діяльність усіх аеропортів, крім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств. Ми розуміємо, що рішення непопулярне і незручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавируса ростуть. Тому маємо посилювати обмежувальні заходи ", – написав прем'єр.

Денис Шмигаль / Twitter Аеропорт Одеси з 24 березня повністю припиняє роботу

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 21 березня в прес-службі аеропорту Одеси заявили про тимчасове припинення роботи до 4 квітня.

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