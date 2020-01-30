5 млн доларів за директора ОПЗ: голові Фонду держмайна запропонували рекордний хабар. Відео

Детективи НАБУ затримали трьох чоловіків під час передання першої частини хабара голові Фонду держмайна України Дмитру Сенниченку в розмірі 50 тис. доларів. Загалом ділки пропонували чиновнику 5 млн доларів на рік за сприяння в призначенні потрібного їм директора Одеського припортового заводу.

Всі переговори керівника Фонду держмайна з корупціонерами записувалися на камеру, закріпленій на його одязі. Він звернувся до НАБУ в листопаді 2019 року. Про це повідомили в пресслужбі відомства (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За версією слідства, новопризначений за хабар в 5 млн. дол. на рік директор державного підприємства повинен був сприяти співробітництву ОПЗ з певним колом приватних компаній, пов'язаних з ініціаторами корупційного злочину.

Щодо трьох затриманих відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція хабара посадовій особі). Вона передбачає від 5 до 10 років в'язниці.

Голові Фонду держмайна дали рекордний хабар за топпосаду в Одесі НАБУ

Голові Фонду держмайна дали рекордний хабар за топпосаду в Одесі НАБУ

Голові Фонду держмайна дали рекордний хабар за топпосаду в Одесі НАБУ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти глави Служби безпеки України Івана Баканова. Йдеться про можливе зловживання владою та низку інших кримінальних правопорушень.

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