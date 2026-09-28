На Донеччині загинув військовослужбовець із Козельщинської громади Полтавської області Віталій Новосел. Захисник загинув на східній околиці населеного пункту Воздвиженка, віддавши життя за Україну.

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Про це повідомила Козельщинська громада у Facebook. Понад рік рідні, близькі та земляки воїна чекали на нього та сподівалися на диво.

Віталій Новосел загинув під час бойових дій на Донеччині. Це сталося на східній околиці Воздвиженки.

Рідні, близькі та жителі громади тривалий час не втрачали надії на повернення захисника. Протягом понад року вони молилися та чекали на звістку про нього.

У Козельщинській громаді висловили співчуття родині, друзям і побратимам Віталія Новосела та наголосили, що його мужність і відданість Україні назавжди залишаться в пам’яті земляків.

Нещодавно в бою за Україну загинув захисник із Прикарпаття Володимир Пліш. Він обіймав посаду командира відділення протитанкових ракетних комплексів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час виконання бойового завдання загинуввійськовий з села Макарівська Буда Київської області Євгеній Афанасьєв. Життя хороброго українця обірвалось 15 вересня 2026 року.

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