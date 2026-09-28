Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Віддав життя за Україну: у боях на Донеччині загинув захисник з Полтавщини. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 хв
icon 414
Віддав життя за Україну: у боях на Донеччині загинув захисник з Полтавщини. Фото
Загинув захисник Віталій Новосел.
Джерело: Козельщинська громада/Facebook.

На Донеччині загинув військовослужбовець із Козельщинської громади Полтавської області Віталій Новосел. Захисник загинув на східній околиці населеного пункту Воздвиженка, віддавши життя за Україну.

Про це повідомила Козельщинська громада у Facebook. Понад рік рідні, близькі та земляки воїна чекали на нього та сподівалися на диво.

Віталій Новосел загинув під час бойових дій на Донеччині. Це сталося на східній околиці Воздвиженки.

Рідні, близькі та жителі громади тривалий час не втрачали надії на повернення захисника. Протягом понад року вони молилися та чекали на звістку про нього.

У Козельщинській громаді висловили співчуття родині, друзям і побратимам Віталія Новосела та наголосили, що його мужність і відданість Україні назавжди залишаться в пам’яті земляків.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 3,3 т.
На Левів чекають серйозні проблеми, а Діви зможуть зробити правильний вибір: гороскоп на 29 вересня
icon 3,3 т.
На Левів чекають серйозні проблеми, а Діви зможуть зробити правильний вибір: гороскоп на 29 вересня
Дмитро СнєгирьовДмитро Снєгирьов
icon 1,3 т.
Стратегічний форпост у заручниках: як окупанти перетворили Олешки на зону штучного голоду
icon 1,3 т.
Стратегічний форпост у заручниках: як окупанти перетворили Олешки на зону штучного голоду
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 480
Коли будуть магнітні бурі в жовтні: названо небезпечні дати
icon 480
Коли будуть магнітні бурі в жовтні: названо небезпечні дати

Нещодавно в бою за Україну загинув захисник із Прикарпаття Володимир Пліш. Він обіймав посаду командира відділення протитанкових ракетних комплексів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час виконання бойового завдання загинуввійськовий з села Макарівська Буда Київської області Євгеній Афанасьєв. Життя хороброго українця обірвалось 15 вересня 2026 року.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
Війна на ДонбасіГерої війни в УкраїніВійна в УкраїніРосія - країна-агресорУкраїнаПолтава
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись