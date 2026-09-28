Повне зникнення інтернету в Україні малоймовірне через розгалужену мережу з тисяч провайдерів, однак російські удари можуть спричиняти локальні перебої зі зв'язком. Користувачам, чия робота залежить від доступу до мережі, радять подбати про резервне підключення та автономне живлення.

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Про це в етері Еспресо та Slawa.TV розповів експерт із цифрових технологій Олександр Глущенко, який у 2016–2021 роках був членом правління Інтернет асоціації. Він зазначив, що українська інтернет-інфраструктура має особливість, яка відрізняє її від багатьох європейських країн.

Чому повне зникнення інтернету малоймовірне

За словами Глущенка, особливістю інтернет-інфраструктури є велика кількість незалежних операторів. Тисячі підприємців протягом років розбудовували власні мережі, завдяки чому в Україні сформувалася розгалужена система оптичних ліній зі значним резервом.

"Розмови про те, що по всій території України може зникнути інтернет, – це можливо тільки тоді, коли або Москва зникне, або буде День перемоги. Нам тоді буде трошки не до інтернету – будемо святкувати", – сказав експерт.

Водночас російські атаки на телекомунікаційну інфраструктуру можуть призводити до локальних перебоїв через пошкодження окремих мереж і магістралей. Однак наявність кількох провайдерів дає користувачам можливість скористатися альтернативними способами підключення.

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Як забезпечити собі резервний зв'язок

Глущенко радить тим, хто працює в інтернеті, заздалегідь подбати про альтернативний канал зв'язку. На його думку, оптимально мати основного та резервного провайдера, причому перевагу варто надавати операторам, які використовують технологію PON, тобто проводять оптичний кабель безпосередньо в будинок.

Експерт також звернув увагу на необхідність автономного живлення. За наявності павербанка або зарядної станції можна підтримувати роботу оптичного приймача та Wi-Fi-роутера під час тривалих відключень електроенергії.

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Ще одним варіантом резерву Глущенко назвав SIM-карти різних мобільних операторів. Це дає можливість переключитися на іншу мережу у разі проблем із основним каналом зв'язку.

"Особливість України в тому, що у нас тисячі постачальників послуг і є конкуренція. Якби схожа ситуація була в європейській країні, де всього декілька гравців, там ризик залишитися без зв'язку був би значно вищим.Тому інтернет буде. Головне, щоб абоненти зі свого боку подбали про резерв і електроенергію", – підсумував Глущенко.

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Нагадаємо, російські удари пошкодили дата-центри вже дев'яти провайдерів у Києві. Через це частина абонентів тимчасово втрачала доступ до мережі, водночас компанії використовували резервні майданчики та працювали над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Як писав OBOZ.UA, у Міністерстві цифрової трансформації розповіли про готовність мобільних мереж до тривалих відключень електроенергії. У відомстві зазначили, що оператори посилюють резервне живлення обладнання, щоб абоненти могли залишатися на зв'язку під час знеструмлень.

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