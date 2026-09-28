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Туристам радять не купувати валізи цих трьох кольорів: є вагома причина

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 хв
icon 2,4 т.
Туристам радять не купувати валізи цих трьох кольорів: є вагома причина
Спеціалісти рекомендують обережніше ставитися до вибору кольору валіз.
Джерело: Unsplash.

Під час вибору валізи для подорожі варто враховувати не лише її розмір, вагу та зручність, а й колір. Фахівці радять звернути увагу на те, наскільки легко багаж можна відрізнити від десятків інших сумок після прильоту.

Про це пише AOL. Рекомендації щодо валіз надавав європейський лоукостер Ryanair.

У Ryanair радять мандрівникам обережніше ставитися до валіз чорного, сірого та темно-синього кольорів. Саме такі відтінки є дуже поширеними, тому на багажній стрічці легко не помітити різницю між кількома схожими сумками.

Після тривалого перельоту пасажири можуть бути втомленими або неуважними. Через це існує ризик, що людина випадково забере чужу валізу, вважаючи її своєю.

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Для пасажирів Ryanair така ситуація може бути особливо неприємною, оскільки за перевезення багажу в авіакомпанії потрібно доплачувати окремо.

Необов’язково купувати валізу яскравого кольору. Щоб швидко знаходити свій багаж, можна використати помітну наліпку, яскраву стрічку або чохол на ручку.

Водночас надто дорогий вигляд, кричущі кольори чи впізнаваний бренд можуть привертати небажану увагу. Тому найпростіший спосіб – зробити звичайну валізу унікальною за допомогою невеликої яскравої деталі.

Тревел-ведуча Саманта Браун також рекомендує покласти всередину багажу AirTag або інший трекер, щоб мати можливість відстежити його місцеперебування. Окрім цього, всередині варто залишити аркуш із контактними даними власника.

Це може допомогти повернути валізу, якщо зовнішня багажна бирка відірветься або сумку випадково забере інший пасажир.

Водночас у багаж не слід класти заборонені предмети, зокрема павербанки. Щодо трекерів із невеликими батарейками діють окремі правила авіаперевезень.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що мандрівникам варто відмовитися від популярного способу позначати валізи яскравими стрічками перед польотом. Такий аксесуар може зачепитися за обладнання в аеропорту, через що багаж може пошкодитися або затриматися.

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