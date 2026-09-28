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Ці прізвища мають турецьке походження: список може здивувати

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 9,3 т.
Ці прізвища мають турецьке походження: список може здивувати
Походження деяких українських прізвищ пов’язане з багатовіковими історичними контактами земель з Османською імперією.
Джерело: Unsplash.

В Україні й сьогодні можна зустріти носіїв прізвищ Коч, Демір, Озтюрк, Мустафа та Доган. Найбільше представників деяких із цих родів проживає на півдні та сході країни.

Про значення та поширення прізвищ турецького походження повідомляє генеалогічне товариство "Рідні". Їхня поява в Україні пов’язана з багатовіковими історичними контактами українських земель з Османською імперією.

Коч

Прізвище Коч походить від турецького слова, яке означає "баран". У минулому таке прізвисько могли давати впертим людям або чабанам, які займалися випасом овець.

В Україні зареєстрований 81 носій цього прізвища. Найчастіше воно зустрічається на Миколаївщині.

Демір

Демір – ще одне рідкісне родове ім’я турецького походження. Його пов’язують із поняттям "ковке залізо" та давніми ремісничими традиціями.

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Так могли називати сильних і витривалих людей, зокрема майстрів ковальської справи. В Україні налічується 39 носіїв прізвища Демір, переважно на Одещині.

Озтюрк

Озтюрк буквально перекладається як "справжній турок". Це прізвище в Україні зустрічається вкрай рідко.

Нині його, за наведеними даними, мають 23 людини. Більшість носіїв проживає в Одеській області.

Мустафа

Прізвище Мустафа утворилося від особового імені, яке має значення "обраний". Це ім’я було поширене, зокрема, серед представників османських правлячих династій.

В Україні налічується близько 300 носіїв цього родового імені. Найбільше їх проживає у Харківській та Луганській областях.

Доган

Доган походить від турецького слова "сокіл". У минулому це слово використовували як прізвисько, зокрема щодо представників військової та аристократичної верстви.

Сьогодні в Україні налічується 76 носіїв прізвища Доган. Найбільше представників цього роду, за наведеними даними, проживає на Херсонщині.

Таким чином, турецький слід можна побачити не лише в історії та культурі південних регіонів України, а й у сучасних українських родових іменах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в минулому українські прізвища могли вказувати не лише на походження людини, а й на її характер, професію чи особливі риси. За родовим іменем іноді можна було зрозуміти, чим займався його носій або які якості йому приписували.

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