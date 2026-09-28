В Україні й сьогодні можна зустріти носіїв прізвищ Коч, Демір, Озтюрк, Мустафа та Доган. Найбільше представників деяких із цих родів проживає на півдні та сході країни.

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Про значення та поширення прізвищ турецького походження повідомляє генеалогічне товариство "Рідні". Їхня поява в Україні пов’язана з багатовіковими історичними контактами українських земель з Османською імперією.

Коч

Прізвище Коч походить від турецького слова, яке означає "баран". У минулому таке прізвисько могли давати впертим людям або чабанам, які займалися випасом овець.

В Україні зареєстрований 81 носій цього прізвища. Найчастіше воно зустрічається на Миколаївщині.

Демір

Демір – ще одне рідкісне родове ім’я турецького походження. Його пов’язують із поняттям "ковке залізо" та давніми ремісничими традиціями.

Так могли називати сильних і витривалих людей, зокрема майстрів ковальської справи. В Україні налічується 39 носіїв прізвища Демір, переважно на Одещині.

Озтюрк

Озтюрк буквально перекладається як "справжній турок". Це прізвище в Україні зустрічається вкрай рідко.

Нині його, за наведеними даними, мають 23 людини. Більшість носіїв проживає в Одеській області.

Мустафа

Прізвище Мустафа утворилося від особового імені, яке має значення "обраний". Це ім’я було поширене, зокрема, серед представників османських правлячих династій.

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В Україні налічується близько 300 носіїв цього родового імені. Найбільше їх проживає у Харківській та Луганській областях.

Доган

Доган походить від турецького слова "сокіл". У минулому це слово використовували як прізвисько, зокрема щодо представників військової та аристократичної верстви.

Сьогодні в Україні налічується 76 носіїв прізвища Доган. Найбільше представників цього роду, за наведеними даними, проживає на Херсонщині.

Таким чином, турецький слід можна побачити не лише в історії та культурі південних регіонів України, а й у сучасних українських родових іменах.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в минулому українські прізвища могли вказувати не лише на походження людини, а й на її характер, професію чи особливі риси. За родовим іменем іноді можна було зрозуміти, чим займався його носій або які якості йому приписували.

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