У впізнаваному написі Coca-Cola є деталь, яку багато людей роками не помічали. Йдеться про вигнуту форму літери "С", яку фахівці з брендингу трактують як символ посмішки.

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Про це пише британське видання Mirror. Експерт у сфері брендингу Річард Лау зазначив, що логотип є важливою ланкою між компанією та її клієнтами, адже саме візуальний образ бренду люди запам’ятовують найкраще.

За словами Річарда Лау, президента сервісу LOGO.com, особливу увагу в дизайні Coca-Cola варто звернути на вигнуту літеру "С". Її форма може асоціюватися з посмішкою, а отже – з радістю та позитивними емоціями.

Саме такі асоціації, за поясненням експерта, можуть впливати на сприйняття бренду. Через простий, але впізнаваний елемент дизайн Coca-Cola отримує додатковий символічний зміст.

Історія Coca-Cola розпочалася в Атланті у 1886 році. Фармацевт Джон С. Пембертон створив сироп, який згодом почали змішувати з газованою водою.

Назву напою та характерне написання запропонував бухгалтер компанії Френк М. Робінсон. Для логотипа він використав популярний у XIX столітті спенсеріанський шрифт, а подвійна літера "С", мала ефектно виглядати в рекламі.

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У 1969 році Coca-Cola представила дизайн Arden Square, який поєднав червоне тло, білий напис і динамічну стрічку. Згодом цей варіант зазнавав окремих змін, але основні впізнавані елементи бренду збереглися.

Тема прихованого сенсу логотипа також привернула увагу користувачів Reddit. Деякі з них звернули увагу на його позачасовий дизайн, а інші зазначили, що після такого пояснення почали помічати в літері "С" саме посмішку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що після низки російських ударів по складам найбільших мереж супермаркетів з полиць магазинів в Україні зникли популярні продукти, зокрема і улюблений напій багатьох – Coca-Cola. Але він може повернутися до АТБ та "Сільпо" завдяки імпорту з сусідньої Румунії.

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