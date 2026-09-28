Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Це мало хто знає: яке "послання" зашифроване у логотипі Coca-Cola

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 хв
icon 1,5 т.
Це мало хто знає: яке "послання" зашифроване у логотипі Coca-Cola
Coca-Cola.
Джерело: Unsplash.

У впізнаваному написі Coca-Cola є деталь, яку багато людей роками не помічали. Йдеться про вигнуту форму літери "С", яку фахівці з брендингу трактують як символ посмішки.

Про це пише британське видання Mirror. Експерт у сфері брендингу Річард Лау зазначив, що логотип є важливою ланкою між компанією та її клієнтами, адже саме візуальний образ бренду люди запам’ятовують найкраще.

За словами Річарда Лау, президента сервісу LOGO.com, особливу увагу в дизайні Coca-Cola варто звернути на вигнуту літеру "С". Її форма може асоціюватися з посмішкою, а отже – з радістю та позитивними емоціями.

Це мало хто знає: яке ''послання'' зашифроване у логотипі Coca-Cola

Coca Cola.

Джерело: Unsplash.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 3,3 т.
На Левів чекають серйозні проблеми, а Діви зможуть зробити правильний вибір: гороскоп на 29 вересня
icon 3,3 т.
На Левів чекають серйозні проблеми, а Діви зможуть зробити правильний вибір: гороскоп на 29 вересня
Дмитро СнєгирьовДмитро Снєгирьов
icon 1,3 т.
Стратегічний форпост у заручниках: як окупанти перетворили Олешки на зону штучного голоду
icon 1,3 т.
Стратегічний форпост у заручниках: як окупанти перетворили Олешки на зону штучного голоду
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 479
Коли будуть магнітні бурі в жовтні: названо небезпечні дати
icon 479
Коли будуть магнітні бурі в жовтні: названо небезпечні дати

Саме такі асоціації, за поясненням експерта, можуть впливати на сприйняття бренду. Через простий, але впізнаваний елемент дизайн Coca-Cola отримує додатковий символічний зміст.

Історія Coca-Cola розпочалася в Атланті у 1886 році. Фармацевт Джон С. Пембертон створив сироп, який згодом почали змішувати з газованою водою.

Назву напою та характерне написання запропонував бухгалтер компанії Френк М. Робінсон. Для логотипа він використав популярний у XIX столітті спенсеріанський шрифт, а подвійна літера "С", мала ефектно виглядати в рекламі.

У 1969 році Coca-Cola представила дизайн Arden Square, який поєднав червоне тло, білий напис і динамічну стрічку. Згодом цей варіант зазнавав окремих змін, але основні впізнавані елементи бренду збереглися.

Тема прихованого сенсу логотипа також привернула увагу користувачів Reddit. Деякі з них звернули увагу на його позачасовий дизайн, а інші зазначили, що після такого пояснення почали помічати в літері "С" саме посмішку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що після низки російських ударів по складам найбільших мереж супермаркетів з полиць магазинів в Україні зникли популярні продукти, зокрема і улюблений напій багатьох – Coca-Cola. Але він може повернутися до АТБ та "Сільпо" завдяки імпорту з сусідньої Румунії.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
напоїСША
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись