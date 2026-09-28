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Секрет, про який мало хто знає: на честь кого насправді назвали Snickers

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
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Секрет, про який мало хто знає: на честь кого насправді назвали Snickers
На честь кого насправді назвали Snickers
Джерело: Facebook / Snickers Ukraine

Знаменитий батончик Snickers відомий у всьому світі, проте мало хто здогадується, яка саме історія стоїть за його назвою. Популярний шоколадний десерт, що став улюбленим ласощами для мільйонів, має назву, яка має несподівано особисте значення для його творців.

Назву легендарний батончик отримав на честь улюбленого коня родини Марс. OBOZ.UA розповідає, як з’явився знаменитий батончик і який шлях він пройшов від експерименту до світової легенди.

Від бідності до власного ранчо

Засновник компанії Mars Френк Марс починав свій шлях надзвичайно важко. Перші спроби побудувати кондитерський бізнес зазнали краху, а фінансові труднощі навіть стали причиною розлучення з його першою дружиною. Справжній прорив стався лише в 1922 році, коли Френк разом зі своєю другою дружиною Етель створив батончик Milky Way.

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Проєкт приніс колосальний фінансовий успіх і перетворив подружжя на справжніх магнатів. Отримавши величезні доходи, Френк вирішив реалізувати давнє захоплення конярством. У штаті Теннессі пара придбала величезну ферму Milky Way Farms площею 3000 акрів, де працювало близько ста осіб.

Улюблений кінь і новий батончик

Наприкінці 1920-х років у родині Марс сталася сумна подія — помер кінь, який був особливим улюбленцем Етель. Саме в цей час виробники готували до випуску нову варіацію Milky Way, до рецептури якої додали нугу та арахіс. На згадку про улюбленого коня подружжя вирішило назвати нові ласощі Snickers.

Цікаво, що у Великій Британії батончик тривалий час продавався під зовсім іншою назвою — Marathon, і лише в 1990 році його перейменували, привівши до єдиного світового стандарту.

Скандал на Олімпіаді 1984 року

За десятиліття свого існування бренд неодноразово опинявся в центрі уваги. У 1984 році Snickers отримав статус "офіційного снеку" Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі, заплативши за спонсорство 4 мільйони доларів і пообіцявши безкоштовно забезпечувати батончиками всіх спортсменів.

Таке рішення викликало хвилю обурення з боку дієтологів. Експерти заявляли, що позиціонування солодощів як спортивного харчування вводить людей в оману. Особливу критику викликав рекламний ролик із гірськолижником Карлом Андерсоном, який стверджував, що батончик допомагає йому під час швидкісного спуску, при тому що сам спортсмен навіть не потрапив на ту Олімпіаду.

Боротьба з калоріями та зменшення порцій

З плином часу тиск громадськості та ініціативи щодо боротьби з дитячим ожирінням змусили компанію Mars переглянути розмір продукції. У 2012 році стандартний батончик зменшився на 12%. Крім того, виробник відмовився від формату King Size, замінивши його на упаковку 2toGo з двома порціями.

Секрет, про який мало хто знає: на честь кого насправді назвали Snickers

Бренд Snickers відомий у всьому світі

Джерело: Facebook / Snickers Ukraine

Компанія продовжила адаптуватися до ринку. Ще в 1989 році у продаж надійшло морозиво Snickers, у якому місце традиційної нуги зайняло арахісове морозиво.

Однак головна маркетингова перемога чекала на бренд у 2010 році, коли стартувала знаменита рекламна кампанія зі слоганом "Ти не ти, коли голодний". Ролики із знаменитостями, які змінюють поведінку через голод, миттєво стали популярними та допомогли компанії суттєво збільшити продажі по всьому світу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ціни на какао-боби, які останні два роки били рекорди, впали більш ніж утричі порівняно зі своїм максимумом. Зараз сировину для шоколаду продають по 3,25 тис. доларів за тонну — це в 3 рази менше, ніж минулого року, і в 3,6 рази менше, ніж було у 2024-му.

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