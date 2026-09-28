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Що означають червоні позначки на рулетці: це мало хто знає

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
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Що означають червоні позначки на рулетці: це мало хто знає
Ці позначки на рулетці з'явилися там не випадково
Джерело: Pexels.com

На звичайній рулетці можна побачити не лише стандартні чорні цифри, а й червоні позначки. Вони допомагають визначати місця для встановлення стійок у стінах і використовуються під час ремонтних та будівельних робіт.

Такі орієнтири розташовані через кожні 16 дюймів – приблизно 40,6 сантиметра. Цей інтервал використовують для правильного розміщення дерев'яних або металевих елементів каркаса стін, пише OBOZ.UA.

Завдяки таким позначкам майстрам не доводиться щоразу відміряти однакову відстань вручну – достатньо скористатися потрібною цифрою на стрічці. Це допомагає точніше монтувати панелі, рівномірно розподіляти навантаження та зменшувати кількість помилок під час роботи.

Крім того, такий підхід дає змогу економніше використовувати будівельні матеріали.

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Що означають червоні позначки на рулетці: це мало хто знає

Червоні позначки на рулетці використовують як орієнтири під час ремонту.

Джерело: Pexels.com

Втім, червоні цифри – не єдина особливість рулетки, яку легко не помітити. Наприклад, металевий гачок на кінці стрічки спеціально зробили рухомим. Це не дефект, а механізм, який компенсує товщину металу, завдяки чому вимірювання залишаються точними як при зачепленні за край, так і при упорі в поверхню.

На корпусі багатьох рулеток також вказують довжину самого інструмента. Ця інформація стає у пригоді під час роботи в кутах або вузьких місцях, коли до отриманого результату потрібно додати розмір корпусу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як позбутися жовтуватого відтінку на білому одязі без хімічних засобів. Він часто з'являється через шкірне сало, піт, дезодорант і косметику, які накопичуються у волокнах тканини.

Також OBOZ.UA писав, як підібрати кольори для інтер'єру за правилом 60-30-10. Цей метод передбачає, що 60% простору займає основний колір, 30% – додатковий, а 10% припадає на яскраві акценти.

Таке співвідношення допомагає збалансувати нейтральні та більш насичені відтінки й створити гармонійний вигляд кімнати.

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