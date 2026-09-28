Червона стрічка в застосунку "Резерв+" означає, що працівники ТЦК та СП зафіксували порушення правил військового обліку та звернулися до Національної поліції, щоб розшукати й доставити громадянина для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Такий статус може з’явитися, зокрема, через ігнорування повістки, відмову від проходження військово-лікарської комісії, нездійснення військового обліку або неоновлення даних після зміни адреси.

Відео дня

Про це повідомляє Kadroland. Фахівці видання розповіли, у яких випадках ТЦК може звернутися до Національної поліції та як у "Резерв+" перевірити інформацію про накладені штрафи.

Червона стрічка в "Резерв+": коли звертаються до поліції

У соцмережах поширюється нібито "розшифровка" кольорових індикаторів у застосунку. Зокрема, стверджується, що зелений колір підтверджує відсутність проблем із законом, жовтий свідчить про порушення з можливістю сплати штрафу зі знижкою 50%, а червоний нібито означає передачу справи до Державної виконавчої служби та неминуче блокування рахунків.

Однак така інформація не відповідає дійсності. Згідно з роз'ясненням бота "Резерв+", поява червоної стрічки означає, що ТЦК та СП зафіксував порушення правил військового обліку.

Після цього відомство офіційно звертається до Національної поліції з вимогою розшукати та доставити громадянина для складання протоколу про адміністративне правопорушення. При цьому червоний статус сам по собі не свідчить про відкриття виконавчого провадження або автоматичну передачу штрафу до Державної виконавчої служби.

РЕКЛАМА

Підставою для звернення до правоохоронців може бути ігнорування повістки, відмова від проходження військово-лікарської комісії або ухилення від неї.

Також червона стрічка може з'явитися, якщо людина не стала на військовий облік, не зробила цього після звільнення з установи виконання покарань, не оновила дані після зміни адреси або після переїзду в статусі внутрішньо переміщеної особи.

Головні історії дня

Крім того, порушенням вважається відсутність на військовому обліку за місцем реального проживання, роботи чи навчання. Ще однією підставою є ненадання майна, зокрема будівель, споруд чи транспорту, на потреби мобілізації.

Де перевірити інформацію про штрафи та які статуси відображаються в "Резерв+"

Щоб дізнатися про реальні фінансові санкції, не варто орієнтуватися на колір стрічки в застосунку. Відповідну інформацію можна перевірити в самому "Резерв+" у розділі "Сервіси", обравши вкладку "Штрафи".

РЕКЛАМА

Якщо ТЦК та СП розглянув справу та наклав стягнення, у застосунку з'явиться відповідне сповіщення. Сплатити борг можна безпосередньо через "Резерв+" або за наданими реквізитами.

Запис "Виключено з обліку" отримують ті, хто назавжди втратив статус військовозобов'язаного. Відмітка "Знято з обліку" є тимчасовою та застосовується, зокрема, до курсантів військових закладів освіти або чинних військовослужбовців.

Статус "Не на обліку" означає, що дані людини є в базі "Оберіг", але вона не закріплена за жодним ТЦК та СП.

РЕКЛАМА

Якщо ж громадянин має запис "На обліку", система додатково відображає його актуальну категорію: призовник, військовозобов'язаний або резервіст.

Нагадаємо, неявка до ТЦК за належним чином врученою повісткою без поважної причини може призвести до адміністративного штрафу. В особливий період для громадян його розмір становить від 17 до 25,5 тис. грн.

Як писав OBOZ.UA, за відмову від проходження військово-лікарської комісії в Україні може загрожувати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. У разі систематичного ігнорування ВЛК та викликів ТЦК такі дії можуть кваліфікувати як ухилення від призову під час мобілізації, за що передбачене позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

РЕКЛАМА

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

РЕКЛАМА