З 1 жовтня в Україні продовжать діяти чинні правила щодо відстрочок від мобілізації, однак для окремих категорій військовозобов’язаних порядок їх отримання та переоформлення вже змінився. Водночас низка нововведень стосується бронювання працівників, військового обліку та повернення військовослужбовців після СЗЧ.

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OBOZ.UA зібрав актуальну інформацію з цього питання. Зокрема, зміни стосуються бронювання працівників критично важливих підприємств, оформлення відстрочок для педагогів та автоматичного оновлення даних у військовому обліку.

Бронювання та переоформлення відстрочок

За даними Міністерства оборони, 86% підприємств оборонно-промислового комплексу підтвердили статус критично важливих і зберегли можливість бронювати працівників. Водночас сама робота на підприємстві оборонної галузі не означає автоматичного бронювання: підприємство має мати статус критично важливого, а працівник – бути внесеним до відповідного списку.

З 10 вересня 2026 року в "Резерв+" доступна онлайн-відстрочка для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Для її отримання мають одночасно виконуватися чотири умови: школа зазначена в АІКОМ як основне місце роботи, педагогічне навантаження становить не менш як 0,75 ставки, посада належить до педагогічних працівників, а код ЄДРПОУ збігається з даними Пенсійного фонду України.

Якщо людина працює за сумісництвом, має навантаження менш як 0,75 ставки або в державних системах некоректно вказані дані про основне місце роботи, Резерв+ не зможе підтвердити право на відстрочку.

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Наприкінці липня Кабмін ухвалив постанову №978, якою змінив порядок оформлення відстрочок. Військовозобов’язаний, який уже має відстрочку, але отримав іншу підставу, передбачену статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", може подати заяву на її переоформлення.

Подання заяви не припиняє чинну відстрочку до ухвалення рішення. Якщо нову відстрочку оформлено, попередня втрачає чинність після внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про нову відстрочку.

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Військовий облік: що змінюється автоматично

Міністерство оборони впроваджує автоматичне опрацювання випадків, коли чоловіки досягають граничного віку перебування на військовому обліку, через реєстр "Оберіг". Окремо подавати заяву для підтвердження досягнення граничного віку не потрібно – після отримання актуальних даних статус у "Резерв+" має змінитися автоматично.

Після виключення з військового обліку на людину вже не поширюються правила, які стосуються військовозобов’язаних.

Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, підлягають автоматичній постановці на військовий облік. Протягом 60 діб після здобуття освіти вони мають прибути до ТЦК для визначення придатності до військової служби та проходження ВЛК.

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За неприбуття може наставати адміністративна відповідальність за статтею 210 КУпАП. Розмір штрафу становить від 17 000 до 25 500 грн.

Що змінилося для військових після СЗЧ

Самого прибуття військовослужбовця до військової частини після СЗЧ недостатньо для поновлення служби –командир має видати відповідний наказ. Під час самовільного залишення частини грошове забезпечення не нараховують, а після належного оформлення повернення виплати поновлюють.

Додаткову винагороду не виплачують за весь місяць порушення, весь період СЗЧ та місяць повернення.

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Спрощений механізм повернення після СЗЧ, зокрема для військовослужбовців, які перебували за кордоном, діяв до 20 вересня 2026 року. Він поширювався на тих, хто здійснив СЗЧ до 12 червня 2026 року включно: вони могли подати рапорт через "Армія+" та обрати нову військову частину.

Після 20 вересня цей механізм уже не діє, а добровільне повернення із СЗЧ відбувається на загальних умовах.

Водночас за частиною 5 статті 401 Кримінального кодексу України військовослужбовець, який уперше здійснив СЗЧ під час воєнного стану, може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Для цього необхідні рапорт, письмова згода командира на продовження служби та відповідне клопотання до слідчого, прокурора або суду.

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Нагадаємо, у вересні 2026 року частина військовозобов’язаних могла втратити право на відстрочку через зміну обставин. Водночас у більшості випадків відстрочки продовжуються автоматично, а актуальний статус можна перевірити в застосунку Резерв+.

Як писав OBOZ.UA, Міноборони запровадило автоматичне виключення з військового обліку після досягнення граничного віку. Дані мають оновлюватися через реєстр "Оберіг", а інформація про зміну статусу з’являється в Резерв+.

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