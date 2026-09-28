З 1 жовтня 2026 року правила виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану залежать насамперед від віку та наявності законних підстав для перетину кордону. Для чоловіків віком від 23 до 60 років можливість виїзду визначається конкретною підставою та підтверджувальними документами.

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Водночас чоловіки від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за наявності необхідних документів, а вікові обмеження не поширюються на тих, хто досяг 60 років. Перед поїздкою важливо перевірити військово-облікові дані та документи, які підтверджують право на перетин кордону. А OBOZ.UA розповідає всі деталі.

Що перевіряють під час виїзду за кордон

Під час перетину державного кордону чоловіки мають пред’явити паспортний документ, що дає право на виїзд з України, а у передбачених випадках – військово-обліковий документ і документи, які підтверджують підставу для виїзду.

Чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за наявності документа для перетину кордону та військово-облікового документа. Для окремих посадовців цієї вікової категорії діють спеціальні правила.

Чоловіки від 23 до 60 років можуть виїжджати лише за наявності передбаченої законодавством підстави. Серед них можуть бути сімейні обставини, супровід людей з інвалідністю або тих, хто потребує постійного догляду, лікування чи реабілітація, а також окремі випадки, пов’язані з навчанням або професійною діяльністю.

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Окремо перетинати кордон можуть чоловіки, виключені з військового обліку на законних підставах, якщо відповідний статус належно оформлений та підтверджений документами.

Якщо чоловік не має права на виїзд або не може підтвердити його необхідними документами, у перетині кордону можуть відмовити.

Чи можна виїхати з бронюванням

Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану, однак саме бронювання не дає автоматичного права на перетин кордону.

Військовозобов’язаний має мати чинне бронювання, актуальні військово-облікові дані та документи, які підтверджують законну підставу для виїзду. Інформація про бронювання також має бути внесена до відповідних державних реєстрів.

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Якщо заброньований працівник їде у службове відрядження, необхідно мати документи, які його підтверджують.

Окремі правила діють для працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та критично важливих компаній. Водночас тимчасове бронювання на 45 днів саме по собі не є підставою для виїзду за кордон.

Причиною відмови можуть стати невідповідності у військово-облікових даних, відсутність інформації про чинне бронювання в реєстрах, проблеми з військово-обліковим документом або відсутність документів, що підтверджують мету та підставу поїздки.

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Як перевірити можливі обмеження на виїзд

Українці можуть заздалегідь перевірити онлайн, чи встановлено щодо них тимчасове обмеження на виїзд, через Особистий кабінет Державної прикордонної служби України.

Сервіс дає змогу дізнатися про обмеження, зокрема ті, що встановлені в межах виконавчого провадження. Водночас ця перевірка не визначає право чоловіка на виїзд під час воєнного стану.

Перед поїздкою варто переконатися, що військово-обліковий документ дійсний, дані актуальні, а всі документи для конкретної підстави оформлені належним чином.

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Виїзд журналістів за кордон

Для журналістів, працівників медіа та представників сфери стратегічних комунікацій під час воєнного стану діє окремий порядок виїзду.

Чоловіки віком від 23 до 60 років із цих категорій можуть виїжджати у службових цілях та перебувати за кордоном до 60 календарних днів. Однією з умов є отримання листа-погодження від Держкомтелерадіо.

У документі мають бути зазначені мета службової поїздки, дата виїзду, орієнтовна дата повернення та пункт пропуску через державний кордон. Під час контролю також необхідно мати документи, передбачені для відповідної категорії військовозобов’язаних.

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Нагадаємо, навіть після офіційного виключення з військового обліку людина може отримати виклик до ТЦК, однак повторно поставити її на військовий облік закон не дозволяє. Юристи також радили перевіряти, щоб інформація про виключення була відображена в застосунку Резерв+.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що автоматичне продовження відстрочки для військовозобов'язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю, залежить від актуальності даних у державних реєстрах. Якщо необхідної інформації немає, дані містять розбіжності або система виявляє іншого потенційного доглядальника, відстрочка може не продовжитися автоматично.

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