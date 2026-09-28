У жовтні 2026 року право на відстрочку від мобілізації можуть втратити військовозобов’язані, у яких змінилися або припинилися обставини для її отримання. Це, зокрема, стосується багатодітних батьків, студентів, людей з інвалідністю та тих, хто має підстави для догляду.

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Про це на своєму YouTube-каналі розповів адвокат Олексій Мендрух. Він наголосив, що система перевіряє відповідні дані, тому після втрати підстави відстрочка може зникнути з Резерв+.

Кому варто перевірити відстрочку

Так, юрист попередив, що багатодітним батькам важливо стежити за виконанням обов’язків щодо їх утримання. Зокрема, відстрочку можуть скасувати за наявності заборгованості з аліментів, яка перевищує суму платежів за три місяці. Підставою для втрати права також стає досягнення найстаршою дитиною 18-річного віку (навіть якщо вона продовжує навчання у виші).

Людям з інвалідністю необхідно контролювати термін дії медичних документів. Якщо строк встановленої інвалідності сплив, а повторний огляд або продовження статусу не оформлено, підстава для відстрочки може припинитися.

Важливі зміни можуть стосуватися і студентів. Право на відстрочку мають ті, хто навчається за денною або дуальною формою та здобуває наступний рівень освіти, а перехід на іншу форму навчання чи зміна освітнього статусу можуть стати підставою для її втрати.

Окремо військовозобов’язаним, які мають відстрочку через догляд, варто стежити за збереженням відповідних обставин. Якщо підстава для постійного догляду припиняється або змінюється, це може вплинути й на чинність відстрочки.

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Олексій Мендрух пояснив, як відбувається скасування відстрочки.

"Наразі це відбувається автоматично. Система час від часу перевіряє вашу відстрочку, і якщо вона не знаходить підтвердження або підстав для надання вам або для продовження відстрочки - вона просто її скасовує і вона може у вас зникнути", – зазначив він.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року повістки можуть отримати військовозобов’язані чоловіки, які не мають відстрочки чи бронювання. Йдеться, зокрема, про чоловіків 25–60 років без досвіду служби, а також тих, хто має військову освіту, був раніше знятий з обліку або мав статус "обмежено придатного".

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що навіть після офіційного виключення з військового обліку людина може отримати виклик до ТЦК, однак повторно поставити її на військовий облік закон не дозволяє. Юристи також радили перевіряти, щоб інформація про виключення була відображена в застосунку Резерв+.

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