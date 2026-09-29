Зниження температури восени не означає, що балкон має залишитися без квітів. Деякі рослини добре переносять прохолодні ночі та легкі заморозки, а окремі види здатні квітнути навіть тоді, коли інші культури вже готуються до зимового спокою.

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Для осіннього балкона варто обирати витривалі рослини, які не потребують постійного тепла і можуть довго зберігати декоративність. Деталі розповідає Kobieta Interia.

Братки

На вигляд братки досить ніжні, проте насправді добре переносять низькі температури та невеликі заморозки. Після особливо холодної ночі квіти й листя можуть тимчасово поникнути, але після потепління рослина часто швидко відновлюється.

Саме тому братки так часто висаджують восени та ранньою весною. Вони добре почуваються у контейнерах, балконних ящиках і на клумбах.

Найкраще поставити їх у світле місце та регулярно поливати. Водночас ґрунт не повинен залишатися постійно мокрим, адже восени він висихає значно повільніше, ніж улітку.

Морозник

Морозник – одна з найбільш незвичних рослин для холодного сезону. У деяких сортів квіти можуть з'являтися тоді, коли на землі ще лежить сніг. Забарвлення буває різним: від білого й рожевого до пурпурового, зеленуватого або майже чорного.

Рослина добре переносить мороз і може багато років рости на одному місці. Для неї краще обирати напівзатінені ділянки та родючий, добре дренований ґрунт. Морозник не дуже любить часті пересаджування, тому місце для нього краще визначити заздалегідь.

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Еріка

Деякі її види та сорти починають цвітіння взимку і залишаються декоративними до весни. Найчастіше зустрічаються рожеві, фіолетові та білі відтінки.

Еріка невисока, тому добре підходить для контейнерів, переднього плану композицій або невеликих балконних ящиків. Водночас морозостійкість різних сортів може відрізнятися, тому перед купівлею варто звернути увагу на характеристики конкретної рослини.

Бадан

Тим, хто шукає невибагливу багаторічну рослину, підійде бадан. Він має великі щільні листки і добре переносить зниження температури. Рослина може рости як на сонці, так і в напівтіні.

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Цікавий бадан і взимку: його листя часто залишається на рослині, а під впливом холоду може набувати червоного або бордового відтінку. Навесні над листям з'являються рожеві, пурпурові або білі квіти.

Першоцвіти

Першоцвіти недарма отримали свою назву – вони належать до рослин, які одними з перших починають квітнути після зими.

Для початку росту їм не потрібне сильне тепло. Багато видів добре зимують і розкривають бутони вже напровесні. Найкраще вони почуваються у злегка вологому, багатому на гумус ґрунті та в місцях із м'яким освітленням.

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Проте під час купівлі варто бути уважними. Не кожен первоцвіт у маленькому горщику, який продають узимку або ранньою весною, однаково добре переносить мороз. Якщо рослину планують залишити на балконі або висадити в саду надовго, краще обирати морозостійкий вид, призначений саме для вирощування просто неба.

Що врахувати перед осінньою посадкою

Навіть холодостійким рослинам у контейнерах може бути складніше пережити морози, ніж у відкритому ґрунті. Коріння в горщику промерзає швидше, тому балконні ємності бажано захистити від сильного холоду.

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Також важливо не переливати рослини. Восени вода випаровується повільніше, а надмірна волога в прохолодному ґрунті може нашкодити кореням.

Якщо правильно підібрати види, балкон може залишатися яскравим і декоративним навіть тоді, коли температура помітно знижується.

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