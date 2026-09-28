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Венеція готує різке підвищення вхідного квитка для туристів: скільки буде коштувати

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 712
Венеція готує різке підвищення вхідного квитка для туристів: скільки буде коштувати
Влада Венеції розглядає можливість суттєво підвищити вартість вхідного квитка до €30 на день
Джерело: Pexels/Efrem Efre

Влада Венеції розглядає можливість розширити дію туристичного збору та суттєво підвищити вартість вхідного квитка для туристів. У 2027 році максимальна плата може зрости до €30 на день, хоча остаточну суму ще мають обговорити та погодити з урядом.

Про це заявив радник міської адміністрації з питань бюджету та оподаткування Мікеле Зуїн, повідомляє Reuters. За його словами, нинішня плата у €5–10 є надто низькою, щоб стримувати надмірний туризм.

Влада Венеції хоче посилити туристичний збір

Зуїн зазначив, що нинішня вартість є доступною практично для всіх, через що збір може втрачати свій стримувальний ефект.

"Нинішня плата у €5–10 доступна практично кожному; ризик полягає в тому, що вона більше не матиме стримувального ефекту, який має мати цей захід", – сказав він.

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За словами посадовця, обговорювалася навіть можливість підвищення вартості до €50. Водночас влада може зупинитися на максимальній платі у €30.

Венеція готує різке підвищення вхідного квитка для туристів: скільки буде коштувати

Венеція. Ілюстративне фото.

Джерело: Pexels/Heinz Klier

Збір для туристів, які приїжджають до Венеції лише на один день, запровадили у 2024 році. Це стало першим у світі подібним заходом. Ті, хто бронює вхід заздалегідь, сплачують нижчу ставку, а від збору звільнені, зокрема, діти віком до 14 років.

У 2026 році туристичний збір діяв у визначені дні з 3 квітня до 26 липня – з 8:30 до 16:00. За цей період міський бюджет отримав понад €5,2 млн від продажу трохи менше ніж 680 тисяч вхідних квитків.

У міській владі заявляють, що система має заохотити туристів уникати найбільш завантажених періодів року, зокрема святкового дня 1 травня. Венеція протягом тривалого часу потерпає від надмірного туризму та скорочення чисельності населення.

Нагадаємо, ще у липні влада Венеції розглядала можливість підвищення вхідного збору для одноденних туристів у найбільш завантажені періоди до 30–50 євро. Тоді такі відвідувачі платили 5 євро за раннього бронювання або 10 євро, якщо оформлювали візит незадовго до поїздки.

Як писав OBOZ.UA, у травні відкриття Венеційської бієнале супроводжувалося скандалом через допуск Росії до участі. Понад 50 митців та представників майже 20 національних павільйонів відмовилися від участі в новій премії на знак солідарності з журі, яке раніше пішло у відставку.

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