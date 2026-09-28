Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Армія США випробувала новий мобільний лазер AMP-HEL: як працює

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 319
Армія США випробувала новий мобільний лазер AMP-HEL: як працює
Армія США провела випробування лазера AMP-HEL потужністю 20 кВт, встановленого на транспортному засобі ISV.
Джерело: Армія США.

Американські військові підготували AMP-HEL до оцінювання під час навчань у Форт-Блісс у Техасі. Комплекс належить до класу лазерних систем потужністю 20 кВт і призначений для боротьби з малими дронами.

Про випробування повідомили офіційний ресурс Пентагону та Армії США DVIDS. Тоді як подробиці щодо характеристик системи наводить Army Recognition.

16 вересня військовослужбовці 1-ї бронетанкової дивізії США та Об’єднаної оперативної групи "Південний кордон" підготували AMP-HEL до оцінювання на базі Форт-Блісс.

Лазерний комплекс розмістили на Infantry Squad Vehicle (ISV) – легкій тактичній машині американської армії. Під час навчань військові перевіряли можливості системи та її інтеграцію з іншими засобами, які використовуються для протидії безпілотникам.

Читайте також
Олександр КіршОлександр Кірш
icon 938
Дядечко Трампе, а Путін за те, що Ви до нього недружній, сховає від Вас, сказав, важливу інформацію
icon 938
Дядечко Трампе, а Путін за те, що Ви до нього недружній, сховає від Вас, сказав, важливу інформацію
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 513
Війна з Іраном суттєво скоротила запаси американських ракет Tomahawk і Patriot: відновлення арсеналів може тривати роками – WSJ
icon 513
Війна з Іраном суттєво скоротила запаси американських ракет Tomahawk і Patriot: відновлення арсеналів може тривати роками – WSJ
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 384
"Демократи цього зробити не зможуть": Трамп знову пообіцяв кожному американцю по $5 тисяч
icon 384
"Демократи цього зробити не зможуть": Трамп знову пообіцяв кожному американцю по $5 тисяч

Така конфігурація має дозволити переміщувати лазер разом із підрозділами. Це відрізняє мобільну платформу від систем, призначених переважно для захисту стаціонарних об’єктів.

AMP-HEL проходить не лише навчальні оцінювання. Наприкінці серпня Об’єднана оперативна група "Південний кордон" заявила про застосування системи проти трьох безпілотників.

Це сталося в ніч проти 26 серпня. Дрони становили загрозу для військовослужбовців США та співробітників митно-прикордонної служби, а їхню появу пов’язували з діяльністю наркокартелів.

Таким чином, під час нинішніх випробувань військові оцінюють не тільки роботу самого лазера, а й можливість його використання у складі комплексної системи боротьби з безпілотниками.

AMP-HEL розшифровується як Army Multi-Purpose High Energy Laser – багатофункціональна високоенергетична лазерна система Армії США. Це представник систем спрямованої енергії, які розглядають як один із засобів протидії малим БПЛА.

У представленій конфігурації комплекс поєднує лазер LOCUST компанії AeroVironment із платформою General Motors Defense. Систему встановлюють на ISV, що дає змогу зробити її частиною мобільного захисту підрозділів.

Ключовим завданням випробувань є перевірка практичного застосування комплексу, а саме від переміщення та розгортання до роботи разом з іншими засобами виявлення й ураження безпілотників.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що уряд США дозволив продаж Україні компонентів протиповітряної оборони на суму до $2,68 млрд. До переліку увійшли зенітні ракети S-300 Clone та GAM-67, системи Range-Extended Air Defense Laser Guided Rocket, пускові установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5, а також радари RPS 202 для виявлення безпілотників.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
військова технікаСША
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись