Армія США випробувала новий мобільний лазер AMP-HEL: як працює
Американські військові підготували AMP-HEL до оцінювання під час навчань у Форт-Блісс у Техасі. Комплекс належить до класу лазерних систем потужністю 20 кВт і призначений для боротьби з малими дронами.
Про випробування повідомили офіційний ресурс Пентагону та Армії США DVIDS. Тоді як подробиці щодо характеристик системи наводить Army Recognition.
16 вересня військовослужбовці 1-ї бронетанкової дивізії США та Об’єднаної оперативної групи "Південний кордон" підготували AMP-HEL до оцінювання на базі Форт-Блісс.
Лазерний комплекс розмістили на Infantry Squad Vehicle (ISV) – легкій тактичній машині американської армії. Під час навчань військові перевіряли можливості системи та її інтеграцію з іншими засобами, які використовуються для протидії безпілотникам.
Така конфігурація має дозволити переміщувати лазер разом із підрозділами. Це відрізняє мобільну платформу від систем, призначених переважно для захисту стаціонарних об’єктів.
AMP-HEL проходить не лише навчальні оцінювання. Наприкінці серпня Об’єднана оперативна група "Південний кордон" заявила про застосування системи проти трьох безпілотників.
Це сталося в ніч проти 26 серпня. Дрони становили загрозу для військовослужбовців США та співробітників митно-прикордонної служби, а їхню появу пов’язували з діяльністю наркокартелів.
Таким чином, під час нинішніх випробувань військові оцінюють не тільки роботу самого лазера, а й можливість його використання у складі комплексної системи боротьби з безпілотниками.
AMP-HEL розшифровується як Army Multi-Purpose High Energy Laser – багатофункціональна високоенергетична лазерна система Армії США. Це представник систем спрямованої енергії, які розглядають як один із засобів протидії малим БПЛА.
У представленій конфігурації комплекс поєднує лазер LOCUST компанії AeroVironment із платформою General Motors Defense. Систему встановлюють на ISV, що дає змогу зробити її частиною мобільного захисту підрозділів.
Ключовим завданням випробувань є перевірка практичного застосування комплексу, а саме від переміщення та розгортання до роботи разом з іншими засобами виявлення й ураження безпілотників.
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