Американські військові підготували AMP-HEL до оцінювання під час навчань у Форт-Блісс у Техасі. Комплекс належить до класу лазерних систем потужністю 20 кВт і призначений для боротьби з малими дронами.

Відео дня

Про випробування повідомили офіційний ресурс Пентагону та Армії США DVIDS. Тоді як подробиці щодо характеристик системи наводить Army Recognition.

16 вересня військовослужбовці 1-ї бронетанкової дивізії США та Об’єднаної оперативної групи "Південний кордон" підготували AMP-HEL до оцінювання на базі Форт-Блісс.

Лазерний комплекс розмістили на Infantry Squad Vehicle (ISV) – легкій тактичній машині американської армії. Під час навчань військові перевіряли можливості системи та її інтеграцію з іншими засобами, які використовуються для протидії безпілотникам.

Така конфігурація має дозволити переміщувати лазер разом із підрозділами. Це відрізняє мобільну платформу від систем, призначених переважно для захисту стаціонарних об’єктів.

AMP-HEL проходить не лише навчальні оцінювання. Наприкінці серпня Об’єднана оперативна група "Південний кордон" заявила про застосування системи проти трьох безпілотників.

Це сталося в ніч проти 26 серпня. Дрони становили загрозу для військовослужбовців США та співробітників митно-прикордонної служби, а їхню появу пов’язували з діяльністю наркокартелів.

РЕКЛАМА

Таким чином, під час нинішніх випробувань військові оцінюють не тільки роботу самого лазера, а й можливість його використання у складі комплексної системи боротьби з безпілотниками.

AMP-HEL розшифровується як Army Multi-Purpose High Energy Laser – багатофункціональна високоенергетична лазерна система Армії США. Це представник систем спрямованої енергії, які розглядають як один із засобів протидії малим БПЛА.

У представленій конфігурації комплекс поєднує лазер LOCUST компанії AeroVironment із платформою General Motors Defense. Систему встановлюють на ISV, що дає змогу зробити її частиною мобільного захисту підрозділів.

Головні історії дня

Ключовим завданням випробувань є перевірка практичного застосування комплексу, а саме від переміщення та розгортання до роботи разом з іншими засобами виявлення й ураження безпілотників.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що уряд США дозволив продаж Україні компонентів протиповітряної оборони на суму до $2,68 млрд. До переліку увійшли зенітні ракети S-300 Clone та GAM-67, системи Range-Extended Air Defense Laser Guided Rocket, пускові установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5, а також радари RPS 202 для виявлення безпілотників.

РЕКЛАМА

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

РЕКЛАМА