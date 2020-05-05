Злива затопила вулицю Кудряшова саме там, де столичний забудовник зводить ЖК (фото, відео)

12:09, 5.05.2020

До чого призводить погана робота зливової каналізації разом із сильним дощем, кияни особливо чітко могли побачити на вулиці Кудряшова, де столичний забудовник зводить один із своїх ЖК.

Вчора, 4 травня, в Києві злива перетворила частину вулиць міста на ріки, в результаті чого автомобілі городян по капот опинилися під водою. На фото і відео наслідків стихії, що опублікували користувачі соцмереж, видно, що автомобілі буквально тонуть у потоках.

вулиця Кудряшова Київ Інформ/Роман Петушков

вулиця Кудряшова Київ Інформ/Роман Петушков

вулиця Кудряшова Київ Інформ/Роман Петушков

Відділ продажу на вулиці Кудряшова Київ Інформ/Роман Петушков

Так, на своїй сторінці в Facebook киянин В'ячеслав Давидов розмістив відео, де з коментарів автора стає зрозуміло, що така ситуація з потопами на вулиці Кудряшова не є рідкістю і відбувається досить часто. Всьому виною – погано очищені стоки.

Варто зазначити, що саме тут столичний забудовник споруджує житловий комплекс, який експерти НЕРУХОМІ раніше позначили як ризиковий.

Крім вулиці Кудряшова, затоплення кияни також спостерігали на вулиці Богданівській, Кірпи, Набережно-Хрещатицькій, Оноре де Бальзака, проспекті Героїв Сталінграда.