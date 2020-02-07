Застрахуйся, якщо зможеш: чому українські інвестори новобудов змушені ризикувати

10:14, 7.02.2020

Купуючи нерухомість на первинному будівельному ринку, будь-який розсудливий інвестор задається питанням, як убезпечити себе і не потрапити в будівельну аферу.

Зокрема, вкладників турбує, як би не опинитися у пастці несвоєчасної здачі об'єкта в експлуатацію, неякісно виконаних робіт, зникнення вкладених грошей і банкрутства будівельної компанії.

Звичайно ж, найбільш розумним рішенням для інвестора було б застрахувати можливі фінансові ризики і спати спокійно. Однак в Україні це зробити не так-то просто.

Немає правового впливу на забудовника

У західних країнах забудовники страхують перед інвесторами відповідальність і ризики, пов'язані із затримками будівництва. Купуючи такі види страхових продуктів, девелопери можуть впоратися з фінансовими проблемами, не перекладаючи їх на плечі вкладників, що дозволяє їм зберегти репутацію і не витрачати ресурси на судові засідання.

В Україні ж не існує правового механізму, який би зобов'язував забудовників страхувати фінансові ризики на користь своїх інвесторів у разі несвоєчасного введення об'єкта в експлуатацію. Отже, українські страховики майже не займаються страхуванням таких ризиків і, відповідно, не мають досвіду врегулювання подібних страхових випадків. Тому знайти страхову компанію, яка взялася б застрахувати ризики вкладників, практично неможливо.

Непопулярність цього виду страхування пояснюється також досить великою ймовірністю настання страхового випадку та відсутністю можливості пред'явити право регресної вимоги до забудовника з боку страхової компанії. Причина криється як у законодавчій базі, так і в самих договорах, оформлених між забудовником та інвестором.

А тому, навіть якщо вдасться знайти страхову компанію, яка погодилася застрахувати фінансові ризики на користь вкладників – це не гарантує виплати в разі проблем із забудовником.

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За які фінансові ризики страховики беруться охочіше

Страхові компанії приймають на страхування куди більш охоче ті випадки, які пов'язані з об'єктивними факторами. Наприклад, страхова компанія зобов'язується відшкодувати збитки, що виникли у страхувальника внаслідок пожежі, стихійних лих, падіння літака або його уламків, крадіжки зі зломом тощо.

Застрахувати такі ризики можуть тільки забудовники, а це додаткові витрати, які вони не завжди готові нести. Інвестор же може виступити в такому договорі тільки в якості вигодонабувача при настанні страхового випадку.

Однак українські девелоперські та будівельні компанії не поспішають страхувати свої фінансові та будівельні ризики добровільно, пропонуючи свої інвесторам гарантійний інструмент.

Як зрушити віз інвестиційного страхування з місця

Ініціатором додаткового захисту інвестора могли б виступити страховики. На думку експертів страхової галузі, поки що жодна українська страхова компанія не пропонує комплексний страховий продукт забудовникам. Не виключено, що хтось і захотів би запропонувати його своїм інвесторам для підвищення рівня довіри і, таким чином, підвищити рівень продажів.

Убезпечити вкладників в Україні також можна на законодавчому рівні, зобов'язавши всіх забудовників перед початком будівельних робіт і продажів житла населенню мати обов'язковий договір страхування, в якому будуть передбачені стандартні пункти, що викликають занепокоєння у інвестора. Це, в свою чергу, могло б підвищити політичний рейтинг і підтримку населення.

Також сам інвестор або покупець, як найбільш зацікавлена особа, може вимагати у забудовника застрахувати перед ним фінансові ризики і наполягати на захисті своїх прав.

Таким чином, страхування фінансових ризиків інвесторів може бути вигідно всім. Питання тільки в тому, хто перший запустить процес і висловить готовність захищати інтереси вкладників: забудовник, страхова компанія, законодавча влада або сам покупець. Однак для найбільш ефективного вирішення проблеми, звичайно ж, слід підійти комплексно, всім разом.