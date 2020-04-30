З колишнього президента Укрбуду Микитася суд стягнув 30 млн грн застави

08:35, 30.04.2020

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави 30 млн грн застави з колишнього президента Укрбуду Максима Микитася та призначив йому нову заставу у розмірі 100 млн грн.

Про це повідомляється на сайті ВАКС.

"За результатами судового засідання колегія суддів постановила нову ухвалу, якою звернула в дохід держави 30 млн грн застави, що є частиною від внесеної застави у сумі 80 млн, а також застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн грн", – зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що решту суми, тобто ще 50 млн грн, необхідно сплатити протягом 5 днів.

Рішення було ухвалено 29 квітня.

facebook.com/maxim.mikitas Максим Микитась

Нагадаємо, Максима Микитася підозрюють в організації злочинної схеми з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України. Замість квартир і паркомісць у ЖК на Печерську, Нацгвардія та Укрбуд обміняли їх для військовослужбовців на квартири на околиці столиці. Як встановила в рамках досудового розслідування експертиза, вартість нерухомості біля метро Червоний Хутір на 82 млн грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія в центрі.