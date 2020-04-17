Тихе житло у галасливому мегаполісі: як вибрати і що питати у відділі продажів

19:18, 17.04.2020

Літаки злітають та приземляються, автомобілі нескінченним потоком рухаються до місця призначення, техніка на будмайданчиках безперервно гуркоче – все це луною розноситься довкола і для людини, що живе у великому місті, подібний шум є невід'ємним атрибутом. Але незважаючи на те, що гул для багатьох вже став звичним, після важкого робочого дня кожній людині необхідний спокій і тиша у себе вдома.

Розташування житла суттєво зумовлює звукову доріжку за вікном. Та ось гамір, який в квартирі стає звичайним, в значній частці є наслідком проектних і конструктивних рішень забудовника.

Законна тиша

Для захисту спокою українців існують державні нормативні акти, які покликані вберегти населення від шкідливого впливу шуму. Серед них Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Крім того, положення в Державних будівельних нормах "Захист територій, будівель і споруд від шуму" встановлюють мінімальні вимоги до акустичних показників об'єктів будівництва, яких зобов'язаний дотримуватися забудовник.

Що повинен зробити забудовник

Питання впливу шуму на здоров’я людини та розрахунки шумового навантаження дедалі частіше зустрічаються в проекті Оцінка впливу на довкілля. Але в більшості випадків цих розрахунків недостатньо. Крім них, необхідно також визначити джерела шумового навантаження та методи його зменшення або нейтралізації.

Тому у складі проектної документації забудовнику важливо мати окремий розділ у проекті "Захист від шуму" (наявність залежить від вихідних даних і розташування об'єкта), де будуть визначені джерела шуму, що впливають на об'єкт проектування; розрахований очікуваний рівень шуму і встановлено його необхідне зниження; розроблений комплекс заходів щодо забезпечення нормативного шумового режиму в приміщеннях об'єкта будівництва та на прилеглій території; надано оцінку звукоізоляції і, при необхідності, розроблені конструктивні рішення з її приведення у відповідність до встановлених вимог згідно з будівельними нормами.

Крім того, у разі розташування житлових об'єктів уздовж дорожньо-вуличної мережі або інших джерел підвищеного шуму, для захисту від акустичного забруднення рекомендується застосування шумоізоляційних матеріалів для фасадної частини будинків і внутрішньої планувальної організації житлових приміщень (наприклад, спальні з виходом в дворовий простір), установку шумоізоляційних склопакетів, створення озеленення уздовж вулиць і шумозахисних екранів на ділянках безпосереднього примикання забудови до джерела шуму.

Разом з тим, якщо з питанням розташування кімнат у квартирі ви можете розібратися особисто під час її огляду, то щодо здійснення інших заходів, відповіді потрібно шукати у відділі продажів.

Що слід дізнатися у відділі продажів

Перевірити рівень звукопоглинання неможливо, особливо коли ви купуєте квартиру на етапі будівництва. Тому, щоб уберегти себе від майбутніх витрат на установку звукоізоляції, рекомендуємо запитати наступне:

Чи проводився розрахунок очікуваних рівнів шуму на прилеглій території і в приміщеннях? Які ці показники?

Дізнатися про відстані забудови від джерел шуму. Слід мати на увазі, що, наприклад, житлову забудову необхідно відокремлювати від залізничних ліній санітарно-захисною зоною шириною не менше 100 м, відстань від краю проїжджої частини магістральних доріг до житлової забудови слід встановлювати з урахуванням забезпечення в житловій забудові нормативних рівнів шуму, але не менше 50 м.

Які будівельно-акустичні заходи щодо забезпечення шумового режиму були прийняті? Чим це підтверджується?

Запросити інформацію про застосування шумоізоляційних склопакетів, дізнатися товщину скла, відстань між стеклами в склопакетах. Також перевірити якість виконання монтажних робіт, провести візуальний огляд на предмет відсутності щілин, зазорів і нерівностей прилягання контактних елементів.

Крім того, не зайвим буде запитати у забудовника Експертний звіт проектної документації, в якому, в разі прийняття забудовником вищеперелічених заходів, буде відображена інформація про захист від шумового забруднення.

Оскільки забудовник повинен виконати заходи по приведенню рівня шуму всередині будинку до нормативного, ви можете наполягати на відображенні цього пункту в договорі. А також зобов'язань забудовника щодо додаткових заходів за його рахунок або виплати компенсації, якщо виміри, зроблені після здачі в експлуатацію, зафіксують значне перевищення норм. Звичайно, треба бути готовим до того, що забудовник не буде поспішати брати на себе додаткові зобов'язання.

І пам'ятайте: ваше життя і здоров'я охороняється законом, тому не дозволяйте недобросовісному забудовнику негативно впливати їх якість.