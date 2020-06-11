Влада змінила принцип розрахунку тарифів на тепло

18:37, 11.06.2020 14

Уряд змінив методику розрахунку тарифу на теплову енергію.

Про це під час засідання Кабміну сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Цей проєкт передбачає удосконалення механізму формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги, з огляду на умови функціонування ринків газу та електроенергії. В умовах функціонування ринку газу його вартість для ТКЕ змінюється щомісяця. За таких умов виникає питання про об'єктивне плануванні витрат на придбання енергоносіїв і включення цих витрат до складу тарифів", - сказав Чернишов.

Він нагадав, що витрати на енергоносії складають до 80-85% структури тарифу на тепло.

Що буде з тарифами на тепло
pixabay.com

"Пропонується надати можливість підприємствам ТКЕ при формуванні тарифу використовувати ціни, що склалися протягом минулого опалювального сезону. Це 4048 грн за тис. кубометрів", – зазначив Чернишов.

При цьому для підприємств ТКЕ встановлюється обов'язок після завершення опалювального сезону здійснювати аналіз витрат і здійснювати перерахунок, щоб відобразити різницю, що виникає в тарифах.

"Запропонований підхід не призведе до підвищення тарифів, адже сьогодні в тарифах більшості підприємств ТКЕ враховано ціну газу 6235 грн за 1 тис. кубометрів. Такий підхід дозволить збалансувати інтереси як споживачів, так і підприємств", – підкреслив Чернишов.

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