Віддалене будівництво: як карантин вплинув на роботу українських девелоперів

16:41, 20.03.2020

Пандемія внесла свої корективи в роботу будівельного бізнесу в Україні. Варто відзначити, що чимало українських забудовників зреагували на події досить швидко і в найкоротші терміни пристосувалися до співпраці в новому форматі.

Будівництво триває

Група компаній DIM поінформувала, що будівництво об'єктів продовжується без змін в затверджених графіках і карантин не впливає на темпи роботи та терміни введення будинків в експлуатацію.

"Ми продовжуємо роботу в штатному режимі. Будівельно-монтажні роботи на всіх об'єктах йдуть згідно із затвердженими графіками, а матеріали і комплектуючі закуплені в повному обсязі", – повідомляється на сайті компанії.

Будівельна компанія Perfect Group також зазначила, що карантин ніяким чином не позначиться на термінах введення житла в експлуатацію.

"У Perfect Group достатньо фінансових ресурсів. Всі об'єкти будуть гарантовано здані в строк. Затримок поставки будматеріалів немає. Компанія тримає руку на пульсі і провела переговори з усіма ключовими постачальниками", – зазначається на сайті забудовника.

З комунікацією і дезінфекцією проблем немає

Відділи продажів групи компаній DIM, Інтергал-Буд, Perfect Group, ENSO та інших українських девелоперів продовжують функціонувати. Робота відбувається за звичайним графіком, а співробітники і клієнти забезпечені усіма захисними засобами. Частина менеджерів працює віддалено і консультує клієнтів по телефону, через месенджери і інші сучасні способи зв'язку.

"Зараз в наших відділах продажів, які продовжують працювати, регулярно проводиться посилене прибирання з обробкою поверхонь антисептичними засобами, кварцування приміщень, відвідувачам пропонуються маски, антисептики для рук і вітаміни. Звертаємо увагу, що з сьогоднішнього дня для безпеки наших покупців ми також впроваджуємо інформування та обслуговування в режимі online", – йдеться в повідомленні на сайті Інтергал-Буд.

Так, в рамках програми INTERGAL-Online, девелопер запустив телеграм-канал з усією актуальною інформацією, проводить оглядові online-екскурсії по шоу-румам своїх комплексів і консультує клієнтів за допомогою Skype-зв'язку.

На сайті групи компаній DIM повідомляється, що персонал офісу працює дистанційно, а наради переведені в режим відеоконференцій. Проте відділи продажів і будівельні майданчики функціонують в звичайному режимі, але з посиленими заходами безпеки в умовах карантину.

"Ми піклуємося про здоров'я наших співробітників і клієнтів. Щоб убезпечити їх, всі будмайданчики і відділи продажів ми забезпечили дезінфікуючими засобами і антисептиками. Побутові приміщення прибираються в 2 рази частіше, а також регулярно знезаражуються і провітрюються", – зазначається на сайті DIM.

Компанія Perfect Group також повідомила, що дотримується всіх запобіжних заходів в умовах карантину.

"Ми піклуємося про наших будівельників. Всі співробітники компанії будуть забезпечені необхідними засобами захисту: медичними масками, респіраторами та засобами для дезінфекції. Ми дотримуємося всіх запобіжних заходів в умовах карантину, а також щодня будемо вимірювати температуру всім працівникам", – йдеться на сайті девелопера.

Крім того, в повідомленні наголошується, що Perfect Group почне співпрацю з медичними установами для допомоги в придбанні необхідних медикаментів, засобів захисту і обладнання.

Карантинне ціноутворення

Будівельні компанії також враховують і фінансові інтереси покупців в непростих умовах карантину.

Так, група компаній DIM зафіксувала курс 25 гривень за долар до 20 квітня на ряд своїх ЖК. Як при 100% оплаті, так і в розстрочку.

Інтергал-Буд до 31 березня зафіксував за своїми столичними будоб'єктами курс 25,5 гривень за долар.

Bud Capital переніс планове підвищення цін для інвесторів на квітень. Таким чином, для покупців, які скористалися частковою оплатою в певних ЖК девелопера, ціни залишаються без змін.

Що буде далі

Як стверджують представники будівельної компанії ENSO, кількість угод зменшиться, але тимчасово.

"Ринок зараз отримає зменшення угод – це відкладений попит. Не чекаємо зменшення вартості або її збільшення. Всіма зусиллями будемо підтримувати будівельні майданчики", – зазначили в компанії.