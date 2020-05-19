"Велике будівництво" в Україні: грошей стало менше, але обсяги ніхто не скорочував

15:25, 19.05.2020

Незважаючи на зменшення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) з 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн, реалізація проєкту "Великого будівництва" у 2020 році має відбутися.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

Так, 6 травня відбулося засідання комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР.

Мінрегіон відзвітував про "Велике будівництво" в Україні pixabay.com

"За результатами комісії рекомендували внести зміни у розпорядження Кабміну від 26 лютого, в межах призначень для регіонів після зменшення Державного фонду регіонального розвитку з 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн. Попри зменшення ДФРР реалізація проєктів великого будівництва у 2020 році має відбутися", – запевнив Чернишов.

Він зазначив, що станом на травень, в основному роботи ведуться, але є певні відставання, причини яких обробляються на місцях і з головами облдержадміністрацій.

"Ми також плануємо почати роботу професійних мобільних груп, які перевірятимуть хід робіт, терміни і обсяги", – додав міністр.

Підкреслимо, що 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на об'єктах соціальної інфраструктури за програмою "Велике будівництво". Програма передбачає масштабне будівництво і капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів і доріг по всій країні. Зокрема, в рамках програми буде побудовано або відремонтовано 375 об'єктів соціальної інфраструктури: 137 шкіл, 116 садів і 122 спортивних об'єктів. Також планується побудувати або відремонтувати 4000 кілометрів доріг державного значення та 2500 кілометрів доріг місцевого значення.