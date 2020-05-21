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В Україні з нового року запрацює система геопросторових даних

21.05.2020 - 14:28

В Україні вже з 1 січня 2021 року працюватиме система геопросторових даних, наразі вона готова майже на 90%

Про це розповів глава ГДержгеокадастру Денис Башлик, передає AgroPolit.com.

За його словами, нова система буде запущена в рамках закону "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".

"Ми вже розробляємо пілотний проект. Буквально 2 місяці тому ми внесли зміни до постанови і ввели поняття "Пілотний проект НІГД". І я сподіваюся, що до кінця цього року ми його запустимо і покажемо, як він працює. Ми зберемо відгуки користувачів, щоб на практиці вже 1 січні 2021 року, коли повноцінно запрацює Національна інфраструктура геопросторових даних України, запустити готовий і зручний сервіс", – сказав Башлик.

В Україні буде працювати система геопросторових даних

an-gorod.com.ua

Він додав, що пілотна система для єдиного порталу геопросторових даних вже готова на 90%. Вона має в тематичних 10 наборів даних, тоді як у фінальній версії системи повинно бути більше 30 наборів даних.

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