Уже 100 ОСББ вирішили взяти участь у програмі "Енергодім"

18:00, 9.06.2020 154

Фонд енергоефективності отримав вже 100 заявок від ОСББ на участь у програмі "Енергодім".

Як повідомили у пресслужбі фонду, остання заявка надійшла з Полтави. Тут ОСББ планує впроваджувати заходи щодо пакету А, вартість проєкту оцінюється у 4 млн грн.

Станом на 5 червня 2020 загальна вартість проєктів складає 551 млн грн, попередньо розрахована сума грантів становить 384 млн грн. Географія заявок вельми різноманітна, зокрема найбільше – 26 заявок отримано від об'єднань співвласників з Волинської області, 12 – з Чернігівської, 9 з Львівської області, а 8 заявок надійшли з Одеської області.

Більшість отриманих заявок передбачають здійснення заходів щодо Пакету "Б" (Комплексний) - 88, тобто ці співвласники будинків готові реалізовувати масштабні проєкти, які якісно впливають на рівень енергоефективності будівлі і посприяють зменшенню платіжки за тепло.

"100 заявку Фонд отримав з Полтави, і ми відверто раді, що ОСББ стають такими активними і небайдужими, не бояться братися за масштабні проєкти і впроваджувати комплексні енергоефективні рішення у власних будинках. Я щиро бажаю співвласникам ОСББ сил у втіленні проєктів і хоробрості йти до кінця, щоб отримати комфортний будинок і платити за тепло вдвічі менше", - заявила директор Фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Унгуряну.

Фонд енергоефективності отримав вже 100 заявок від ОСББ pixabay.com

Разом з міжнародними партнерами Фонд енергоефективності працює над спрощенням умов участі у програмі, а також шукає додаткові можливості підтримки для ОСББ-учасників.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Європейський інвестиційний банк видасть кредит у 300 млн євро на підвищення енергоефективності будівель соціального сектора.