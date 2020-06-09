УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Всі

Уже 100 ОСББ вирішили взяти участь у програмі "Енергодім"

9.06.2020 - 18:00

Фонд енергоефективності отримав вже 100 заявок від ОСББ на участь у програмі "Енергодім".

Як повідомили у пресслужбі фонду, остання заявка надійшла з Полтави. Тут ОСББ планує впроваджувати заходи щодо пакету А, вартість проєкту оцінюється у 4 млн грн.

Станом на 5 червня 2020 загальна вартість проєктів складає 551 млн грн, попередньо розрахована сума грантів становить 384 млн грн. Географія заявок вельми різноманітна, зокрема найбільше – 26 заявок отримано від об'єднань співвласників з Волинської області, 12 – з Чернігівської, 9 з Львівської області, а 8 заявок надійшли з Одеської області.

Більшість отриманих заявок передбачають здійснення заходів щодо Пакету "Б" (Комплексний) - 88, тобто ці співвласники будинків готові реалізовувати масштабні проєкти, які якісно впливають на рівень енергоефективності будівлі і посприяють зменшенню платіжки за тепло.

"100 заявку Фонд отримав з Полтави, і ми відверто раді, що ОСББ стають такими активними і небайдужими, не бояться братися за масштабні проєкти і впроваджувати комплексні енергоефективні рішення у власних будинках. Я щиро бажаю співвласникам ОСББ сил у втіленні проєктів і хоробрості йти до кінця, щоб отримати комфортний будинок і платити за тепло вдвічі менше", - заявила директор Фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Унгуряну.

Фонд енергоефективності отримав вже 100 заявок від ОСББ

pixabay.com

Разом з міжнародними партнерами Фонд енергоефективності працює над спрощенням умов участі у програмі, а також шукає додаткові можливості підтримки для ОСББ-учасників.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Європейський інвестиційний банк видасть кредит у 300 млн євро на підвищення енергоефективності будівель соціального сектора.

Коментарі

480
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

У Києві на ремонт бюветів витратять майже 3,5 млн гривень

У Києві на ремонт бюветів витратять майже 3,5 млн гривень

На будівництво нових комплексів виділять ще 20 млн гривень

9.06.2020 - 17:04
В Україні середній вік житлового фонду наближається до 50 років

В Україні середній вік житлового фонду наближається до 50 років

У Раді розповіли про сумний стан житлового фонду

9.06.2020 - 16:34
ЄІБ видасть кредит на підвищення енергоефективності будівель соціального сектора

ЄІБ видасть кредит на підвищення енергоефективності будівель соціального сектора

Програма також допоможе скоротити викиди CO2

9.06.2020 - 15:11
Маркетинг спрацює: як девелоперам просувати об'єкти нерухомості в умовах кризи

Маркетинг спрацює: як девелоперам просувати об'єкти нерухомості в умовах кризи

Діджитал-спеціалісти розповіли, які маркетингові інструменти використовувати будівельним компаніям

9.06.2020 - 15:07
Народний депутат задекларував понад 150 квартир

Народний депутат задекларував понад 150 квартир

Також в декларації народного обранця земельні ділянки, будинки і будівля дитсадка

9.06.2020 - 14:24