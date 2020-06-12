Укрпошта хоче продати головний офіс на Хрещатику за мільярд гривень

18:02, 12.06.2020 130

Національний оператор поштового зв'язку Укрпошта планує продати свій головний офіс у Києві по вулиці Хрещатик, 22. Орієнтовна вартість – 1 млрд гривень.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в ефірі в ефірі 24 каналу.

"Я вважаю, що можна, наприклад, залишити операційний зал, бо це своєрідна візитка Києва, а все інше приміщення продати інвестору, який зробить щось хороше", – сказав він.

Головний офіс Укрпошти продадуть wikipedia.org

За словами Смілянського, початкова вартість приміщення становить близько 1 мільярда гривень. Однією з причин планів продажу Смілянський назвав високу ціну модернізації будівлі.

"Щоб привести цю будівлю до ладу, ми порахували що потрібно 75 мільйонів гривень", – сказав Смілянський.

Також гендиректор Укрпошти повідомив, що компанія планує продати головний сортувальний центр біля київського центрального залізничного вокзалу, а на виручені кошти побудувати новий сортувальний центр у передмісті Києва.