Українці встановили сонячних панелей майже на 500 млн євро

Українці встановили понад 24 тисяч сонячних панелей, загальна вартість яких перевищує 495 млн євро.

Про це повідомили в пресслужбі Держенергоефективності.

За даними організації, загальна потужність СЕС в домогосподарствах досягла 618 МВт. Так за підсумками першого кварталу нинішнього року було встановлено більше 2100 СЕС загальною потужністю 65 МВт, що в 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Українці кинулися встановлювати сонячні панелі pixabay.com

У п'ятірку областей з найбільшою кількістю СЕС приватних домогосподарств увійшли:

Дніпропетровська – 3200 од.;

Тернопільська - понад 2200 од.;

Київська - майже 2000 од.;

Івано-Франківська - більше 1800 од.;

Закарпатська - понад 1400 од.

Відзначається, що 24 тис. СКС дозволяють генерувати більше 700 млн. КВт * год енергії на рік. Такого обсягу енергії вистачить для забезпечення електрикою близько 230 тис. сімей.

Раніше НЕРУХОМІ повідомляли, що перегляд тарифів на електроенергію для населення України закладено в програму стимулювання економіки на тлі кризи, викликаної карантином.