Українці встановили сонячних панелей майже на 500 млн євро

Українці встановили понад 24 тисяч сонячних панелей, загальна вартість яких перевищує 495 млн євро.
Про це повідомили в пресслужбі Держенергоефективності.
За даними організації, загальна потужність СЕС в домогосподарствах досягла 618 МВт. Так за підсумками першого кварталу нинішнього року було встановлено більше 2100 СЕС загальною потужністю 65 МВт, що в 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Українці кинулися встановлювати сонячні панелі
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У п'ятірку областей з найбільшою кількістю СЕС приватних домогосподарств увійшли:
Дніпропетровська – 3200 од.;
Тернопільська - понад 2200 од.;
Київська - майже 2000 од.;
Івано-Франківська - більше 1800 од.;
Закарпатська - понад 1400 од.
Відзначається, що 24 тис. СКС дозволяють генерувати більше 700 млн. КВт * год енергії на рік. Такого обсягу енергії вистачить для забезпечення електрикою близько 230 тис. сімей.
Раніше НЕРУХОМІ повідомляли, що перегляд тарифів на електроенергію для населення України закладено в програму стимулювання економіки на тлі кризи, викликаної карантином.