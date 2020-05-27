У Держгеокадастрі змінилося керівництво

17:27, 27.05.2020 333

Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Розпорядження №566-р опубліковане на сайті Кабміну.

Башлик на своїй сторінці у Facebook написав, що "рішення - не крапка, а скоріше три крапки" і пообіцяв повідомити деталі пізніше.

Башлик підтвердив інформацію про звільнення
facebook.com/DBashlyk

Згідно з розпорядженням №567-р виконуючою обов'язки глави служби призначено Юлію Мороз - першого заступника голови Госгеокадастра.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Госгеокадастр скасував тендер на проведення аерофотозйомки більшої частини території України через секвестр держбюджету.

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