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У Держгеокадастрі змінилося керівництво

27.05.2020 - 17:27

Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Розпорядження №566-р опубліковане на сайті Кабміну.

Башлик на своїй сторінці у Facebook написав, що "рішення - не крапка, а скоріше три крапки" і пообіцяв повідомити деталі пізніше.

Башлик підтвердив інформацію про звільнення

facebook.com/DBashlyk

Згідно з розпорядженням №567-р виконуючою обов'язки глави служби призначено Юлію Мороз - першого заступника голови Госгеокадастра.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Госгеокадастр скасував тендер на проведення аерофотозйомки більшої частини території України через секвестр держбюджету.

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