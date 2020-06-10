Stolitsa Group хоче купити київський ринок "Столичний"

11:16, 10.06.2020 84

Група компаній Stolitsa Group збирається придбати контроль над компанією "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний".

Як йдеться у заяві Stolitsa Group, звернення було подано на розгляд до Антимонопольного комітету України.

Відзначається, що Stolitsa Group в найближчі три місяці завершить придбання 54,25% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний". У січні минулого року компанії Stolitsa Group підписали з бенефіціарним власником 54,25% статутного капіталу ринку "Столичний", Олександром Стельмахом, угоду про викуп належної йому частки.

Ринок"Столичний" змінить власника
pixabay.com

Викуп акцій проводитися з метою розширення напрямків діяльності, оздоровлення фінансово-господарського становища ринку сільськогосподарської продукції "Столичний", а також реструктуризації боргів підприємства.

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