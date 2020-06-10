УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Всі

Stolitsa Group хоче купити київський ринок "Столичний"

10.06.2020 - 11:16

Група компаній Stolitsa Group збирається придбати контроль над компанією "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний".

Як йдеться у заяві Stolitsa Group, звернення було подано на розгляд до Антимонопольного комітету України.

Відзначається, що Stolitsa Group в найближчі три місяці завершить придбання 54,25% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний". У січні минулого року компанії Stolitsa Group підписали з бенефіціарним власником 54,25% статутного капіталу ринку "Столичний", Олександром Стельмахом, угоду про викуп належної йому частки.

Ринок"Столичний" змінить власника

pixabay.com

Викуп акцій проводитися з метою розширення напрямків діяльності, оздоровлення фінансово-господарського становища ринку сільськогосподарської продукції "Столичний", а також реструктуризації боргів підприємства.

Коментарі

863
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Дві ділянки – одна без дозволу: як будують ЖК Подол Град Vintage

Дві ділянки – одна без дозволу: як будують ЖК Подол Град Vintage

Діючий дозвіл двічі був анульований та поновлений

9.06.2020 - 18:40
У Харкові шахрай привласнив п'ять квартир: використовував просту схему

У Харкові шахрай привласнив п'ять квартир: використовував просту схему

Діяв зловмисник не один

9.06.2020 - 18:34
Уже 100 ОСББ вирішили взяти участь у програмі "Енергодім"

Уже 100 ОСББ вирішили взяти участь у програмі "Енергодім"

Загальна вартість проектів складає 551 млн грн

9.06.2020 - 18:00
У Києві на ремонт бюветів витратять майже 3,5 млн гривень

У Києві на ремонт бюветів витратять майже 3,5 млн гривень

На будівництво нових комплексів виділять ще 20 млн гривень

9.06.2020 - 17:04
В Україні середній вік житлового фонду наближається до 50 років

В Україні середній вік житлового фонду наближається до 50 років

У Раді розповіли про сумний стан житлового фонду

9.06.2020 - 16:34